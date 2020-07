‘Juventus komt na Kurzawa en Alaba uit bij ‘Nederlandse’ optie’

Juventus is druk bezig met de invulling van de selectie voor komend seizoen en volgens Corriere Torino staat onder meer Robin Gosens op het lijstje van sportief directeur Fabio Paratici. De vleugelverdediger is al het gehele seizoen een constante factor bij Atalanta, waardoor de koploper in de Serie A naar verluidt de mogelijkheden onderzoekt om Gosens deze zomer naar Turijn te halen.

Volgens bovengenoemd medium is naast Gosens ook David Alaba een kandidaat voor de linksbackpositie bij Juventus, al wordt benadrukt dat de flankspeler van Bayern München LaLiga verkiest boven een avontuur in de Serie A. Onlangs werd ook Layvin Kurzawa in verband gebracht met La Vecchia Signora. De Franse linksback heeft echter inmiddels zijn contract bij Paris Saint-Germain verlengd met vier seizoenen.

Het nieuws over de vermeende belangstelling van Juventus voor Gosens komt op een pikant moment, want de lijstaanvoerder krijgt zaterdag bezoek van Atalanta, de huidige nummer drie in de Serie A. Juventus leed dinsdag nog een pijnlijke 4-2 nederlaag tegen AC Milan, nadat men eerst nog een comfortabele 0-2 voorsprong had genomen. Danilo begon in het San Siro als linksback, terwijl Alex Sandro, eveneens een optie voor die positie, als invaller binnen de lijnen kwam.

Gosens, die naar eigen zeggen graag eens in de Bundesliga zou willen uitkomen, werd in april al eens genoemd als mogelijke aanwinst van Juventus en Internazionale. Zijn contract bij Atalanta loopt nog twee jaar door, wat inhoudt dat Juventus met een transfersom over de brug moet komen. De voormalig speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo won woensdagavond met 2-0 van Sampdoria. Gosens was de linkermiddenvelder in een 4-3-3-systeem. Juventus ziet hem naar verluidt echter in eerste instantie vooral als verdediger in een 4-4-2-systeem, daar trainer Maurizio Sarri een voorstander is van een viermansverdediging.

Het is overigens nog onduidelijk of Gosens als international van Nederland of Duitsland aan een mogelijk nieuw avontuur begint in de Serie A. De zoon van een Nederlandse vader en Duitse moeder kan nog steeds voor beide landen kiezen. Gosens werd in maart uitgenodigd voor een oefenduel van die Mannschaft, maar vanwege de coronacrisis werd er een streep gezet door het speelschema.