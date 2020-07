Glorieuze invalbeurt Hirving Lozano geeft doorslag; Lasse Schöne baalt

Napoli heeft woensdagavond een benauwde 1-2 overwinning op Genoa in de Serie A geboekt. Dries Mertens en Edoardo Goldaniga zorgden voor een tussenstand van 1-1, waarna een ingeving van Hirving Lozano in de 66e minuut de doorslag gaf. Nog geen twee minuten na zijn invalbeurt reageerde hij goed op een pass van Fabián Ruiz en werkte hij de bal achter Mattia Perin. Het was voor de ex-PSV’er zijn tweede goal in zijn vijf korte invalbeurten sinds de coronastop. Napoli is op een vijfde plaats terug te vinden, terwijl Genoa, waar Lasse Schöne negentig minuten in een 3-5-2-opstelling speelde, met nog zeven duels te gaan één punt onder de rode streep blijft.