Nederlands elftal kent eerste oefentegenstander van 2020

Het Nederlands elftal komt op 11 november op vriendschappelijke basis in actie tegen Spanje, zo maakt de KNVB woensdagmiddag bekend. De oefeninterland tussen Oranje en la Furia Roja stond in eerste instantie op de agenda voor 29 maart, maar kon destijds geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis.

Plaats van handeling wordt de Johan Cruijff ArenA. De voetbalbond maakte onlangs bekend dat het Nederlands elftal alle resterende interlands in eigen land in het stadion in Amsterdam af zal werken. Dit gegeven leidde weer tot enige ontevredenheid bij PSV, dat erop had gerekend Oranje ook in het Philips Stadion te mogen ontvangen.

Het treffen tussen Nederland en Spanje is vooralsnog de enige oefeninterland die dit jaar voor Oranje gepland staat, al is er op 7 of 8 oktober nog ruimte voor een tweede oefenwedstrijd. Hier heeft de KNVB echter nog geen tegenstander voor weten te vinden. Verder staan er al een aantal wedstrijden in de Nations League op de agenda. De equipe van bondscoach Ronald Koeman begint het interlandjaar op 4 september met een thuiswedstrijd tegen Polen.

Drie dagen later, op 7 september, is ook Italië in Amsterdam de tegenstander in de Nations League. Vervolgens wordt er op 14 oktober voor de Nations League in het Giuseppe Meazza gespeeld tegen Italië. Een thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina en een bezoek aan Polen op 15 en 18 november zijn vooralsnog de laatste twee duels die Oranje dit jaar af zal werken.