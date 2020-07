‘Ik voelde me zwaar genaaid door FC Emmen, iedereen dacht: zie je wel’

Douglas Franco Teixeira, kortweg Douglas, aast op een rentree in de Eredivisie. De 32-jarige verdediger speelde in januari 2017 voor Sporting Portugal zijn laatste officiële wedstrijd, maar ziet desalniettemin kans om alsnog te acteren op het hoogste Nederlandse niveau. "Ik heb fouten gemaakt, maar daarvan heb ik geleerd", zegt hij tegenover Voetbal International.

Douglas werd in 2010 met FC Twente landskampioen en wist ook de selectie van Oranje te halen. De carrière van de Braziliaan verliep nadien echter zeer stroef, onder meer door een dopingschorsing na het innemen van een plaspil. Douglas, die vorig jaar ook nog even actief was bij FC Emmen, is weer hard aan het trainen. "Nu ben ik weer topfit en klaar om te genieten", laat de centrumverdediger weten.

Terugkeer Douglas in Eredivisie blijft uit: ‘Speelt niet voor ons dit seizoen'

Douglas kon niet terecht bij FC Emmen. De club uit Drenthe wilde de reden voor de breuk niet bekendmaken. Lees artikel

De zaakwaarnemer van Douglas is volgens de stopper bezig met een nieuwe deal. De verdediger verwacht over een paar weken nieuws. "Het gaat lukken, volgend seizoen speel ik weer in de Eredivisie", aldus Douglas. Hij kan niet terecht bij FC Twente. Technisch directeur Jan Streuer liet onlangs weten dat Douglas geen optie is voor de Tukkers.

Eerder meldde Douglas zich nog bij FC Emmen om fit te worden. De club uit Drenthe liet na een paar dagen weten dat hij niet beschikt bevonden was voor een contract. "Ze wisten dat ik nog niet klaar was, dat had ik vooraf zelf gezegd. Ik zocht alleen een kans om weer op niveau te komen. Maar zoals Emmen het naar buiten bracht, dacht iedereen: zie je wel, het is over met Douglas. Ik voelde me zwaar genaaid."