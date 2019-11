Terugkeer Douglas in Eredivisie blijft uit: ‘Speelt niet voor ons dit seizoen'

Douglas krijgt geen contract aangeboden door FC Emmen, zo verzekert trainer Dick Lukkien zondagmiddag aan FOX Sports voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk. De centrumverdediger trainde enige tijd mee met de nummer dertien in de Eredivisie, maar Emmen is tot de conclusie gekomen dat een samenwerking niet wenselijk is.

"We hebben elkaar in ogen gekeken, een goed gesprek gevoerd en uiteindelijk besloten om het daarbij te laten. Douglas gaat dit seizoen niet voor FC Emmen voetballen", laat Lukkien aan duidelijkheid niets te wensen over. De routinier kwam de laatste achttien maanden niet in actie, maar Lukkien wil liever niet verder ingaan op de reden om Douglas geen contract aan te bieden. "Ik vind niet dat ik dat met jullie moet delen, al snap ik wel dat je daar vragen over hebt."

Voormalig landskampioen wil nog één keer vlammen in zijn geliefde Eredivisie

"We hebben eigenlijk gewoon even heel vluchtig gesproken om te kijken of het iets zou kunnen worden. Van beide kanten is uiteindelijk gezegd dat dat niet aan de orde is. Dus daar wil ik het eigenlijk bij laten", voegt Lukkien daaraan toe. Douglas had afgelopen week nog goede hoop dat Emmen hem aan de selectie zou toevoegen. "Ik wil gewoon weer in het weekend op het veld staan", zo liet hij weten aan de NOS. Emmen-voorzitter Ronald Lubbers trapte bij RTV Drenthe echter al snel op de rem. "We gaan op dit moment niet met elkaar in gesprek."

Douglas speelde tussen 2007 en 2013 voor FC Twente en veroverde in 2010 de landstitel met de Tukkers. Een jaar later werd de TOTO KNVB Beker veroverd. De geboren Braziliaan, inmiddels genaturaliseerd tot Nederlander, speelde daarna voor Dinamo Moskou, Trabzonspor en Sporting Portugal. Douglas zit sinds de zomer van 2018 zonder werkgever, ondanks verschillende pogingen om een club te vinden.