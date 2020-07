Emre Belözoglu schittert met wereldgoal; Kadioglu maakt opnieuw indruk

Fenerbahçe is er dinsdagavond niet in geslaagd om de uitwedstrijd tegen Gençlerbirligi om te zetten in een overwinning. Op bezoek bij de nummer twaalf van de Süper Lig leek de club uit Istanbul zelfs te gaan verliezen, maar met een prachtig doelpunt stelde Emre Belözoglu een punt veilig: 1-1. Na zijn relatief late treffer zocht Fenerbahçe tevergeefs naar de volle buit. De Sari Kanaryalar neemt na het gelijkspel de vijfde positie in de Süper Lig in.

Kadioglu bereidde anderhalve week geleden tijdens een korte invalbeurt tegen Yeni Malatyaspor het winnende doelpunt voor (3-2) en werd daar zaterdag voor beloond met een basisplek tegen Göztepe. Met twee treffers werd Kadioglu toen de man van de wedstrijd (2-1). Het leidde ertoe dat hij dinsdag tegen Gençlerbirligi weer vanaf de aftrap op het veld stond: voor de tweede keer in zijn dienstverband bij Fenerbahçe kreeg Kadioglu in twee opeenvolgende wedstrijden een basisplek. Bij de thuisploeg zat landgenoot Mats Seuntjens op de bank.

Kadioglu had een vrije rol op de linkerflank en viel in positieve zin op: hij was veelvuldig betrokken bij het aanvalsspel, leverde goede voorzetten en eiste meerdere standaardsituaties op bij Fenerbahçe. Een schot dat voorlangs zeilde was zijn belangrijkste wapenfeit. De grootste kans van Fenerbahcçe in de eerste helft was in de blessuretijd voor Vedat Muriqi: na een vlotte combinatie met Tolgay Arslan probeerde de spits het vanuit een lastige hoek. Keeper Ertaç Özbir bracht redding. Fenerbahçe mocht ondanks een groot overwicht aan balbezit echter gelukkig zijn met een 0-0 ruststand, want al vroeg in de wedstrijd liet Gençlerbirligi twee enorme mogelijkheden onbenut.

WOWWWW ?? De ene week gooit hij met stoelen of bekvecht hij met spelers die twee keer zo jong zijn als hij. De andere week doet Emre Belözoglu dit. ???? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 7 juli 2020

Soner Dikmen nam de bal behendig mee het strafschopgebied in en faalde oog in oog met doelman Altay Bayindir; Bogdan Stancu had het vizier evenmin op scherp staan vanuit kansrijke positie. Fenerbahçe begon goed na rust: Deniz Türüç zag een dreigend afstandsschot gekeerd worden, terwijl Muriqi na een goede steekpass van Belözoglu faalde in een één-op-één-situatie. Na bijna een uur spelen kwam Gençlerbirligi echter verrassend op voorsprong. Door een slim overstapje van Berat Özdemir kwam een lange vrije trap van Erdem Özgenç terecht bij Bogdan Stancu, die van dichtbij zijn dertiende treffer van het seizoen maakte.

Een messcherpe steekpass van Kadioglu resulteerde twintig minuten voor tijd in een uitstekende kans voor Tolgay Arslan, maar ook hij was niet gelukkig in de afronding. Bij Fenerbahçe werd Türüc gewisseld; de ex-aanvaller van Go Ahead Eagles was duidelijk gefrustreerd en leek vanuit de dug-out iets te roepen naar Tahir Karapinar, alvorens met zijn vuist tegen de lege stoel naast hem te slaan. Fenerbahçe wist echter nog een punt aan de zware wedstrijd over te houden. Vanuit het strafschopgebied bediende Arslan ploeggenoot Belözoglu, die aan de rand van de zestien klaarstond voor een verwoestende, diagonale uithaal in de kruising. Fenerbahçe rook bloed en kwam nog dicht bij een zege: een treffer van Muriqi werd afgekeurd wegens buitenspel en in de blessuretijd haalde doelman Özbir een inzet van invaller Garry Mendes Rodrigues ternauwernood van de lijn.