Geliefde performance coach biedt Sneijder hulp: ‘Binnen die tijd heb ik hem fit’

Wesley Sneijder denkt na over een rentree in de Eredivisie. De fans en de leiding van FC Utrecht zien de recordinternational van Oranje graag in het shirt van de Domdstedelingen, maar de oud-middenvelder heeft al laten weten en dat hij eerst alles laat bezinken voordat hij een keuze maakt. Iwan Redan, voormalig prof en tegenwoordig performance coach, zou Sneijder wel willen helpen. "Fantastisch, man. Echt een gruwelijke uitdaging, die zou ik meteen aanpakken."

"Dat lijkt me echt geweldig om te doen. Drie maanden kan krap zijn, maar binnen vier à vijf heb ik hem fit. Na de winter is hij wedstrijdfit, honderd procent", verzekert de oud-aanvaller van onder meer RKC Waalwijk en Willem II in gesprek met het Algemeen Dagblad vlak na een sessie met Jean-Paul Boëtius. Redan heeft veel vertrouwen in zijn eigen methoden. Als voorbeeld noemt hij Eljero Elia, die door Redan werd geholpen toen de aanvaller in 2015 van Southampton naar Feyenoord ging.

"Hij had toen wat overtollig vet en wist dat hij lichamelijk niet in vorm was, maar we zijn keihard gaan werken. Twee keer per dag, vijf dagen per week. Binnen een maand was hij fit en de rest is geschiedenis. Een beker, landskampioen, een mooie transfer naar Istanbul Basaksehir." Redan weet dat de situatie van de 36-jarige Sneijder, die al een tijd niet actief is, anders is. De performance coach zou bij de voormalig spelmaker eerst beginnen met de voeding. "Daarnaast veel cardio, intervalloopjes en krachtvormen met zijn eigen lichaamsgewicht. Ook pakken we de functionaliteit mee door vormen met de bal toe te passen, zodat hij zich sneller in zijn element voelt."

Redan zou Sneijder graag begeleiden. "Ja, dat is de ultieme uitdaging voor een performance coach als ik. Je mag hem altijd naar me doorsturen, hahaha. Ik heb wel eens een voetballer van Ajax begeleid die na het trainen bij krachttrainers zijn tegenstander niet eens meer voorbijkwam", doelt Redan op Anwar El Ghazi, die nu speelt bij Aston Villa. "Na drie weken bij mij getraind te hebben, voelde hij een wezenlijk verschil in zijn lichaam dat resulteerde in winst op het veld. Ook mobiliteit zonder de bal is belangrijk."