Sneijder denkt snel fit te worden; Van Gelder noemt verhaal ‘lachwekkend’

Jack van Gelder verwacht niet dat Wesley Sneijder zal terugkeren als profvoetballer. Donderdagavond werd de 36-jarige recordinternational van Oranje opgezocht door supporters van FC Utrecht, die hem vroegen om uit zijn voetbalpensioen te komen om zijn carrière in zijn 'stadsie' af te sluiten. Zelf staat Sneijder open voor de mogelijkheid: de oud-middenvelder vertelt aan de GYGS Podcast dat hij binnen drie maanden fit kan zijn.

De groep Utrecht-supporters verraste Sneijder op een avond van zijn amateurclub in Ondiep. Sneijder liet de supporters weten dat hij nadenkt over het voorstel en dat hij zelfs al gesprekken heeft gevoerd met technisch directeur Jordy Zuidan van Utrecht. "Ik was er wel door geraakt en dat heeft me getriggerd, maar er komt natuurlijk wel meer bij kijken dan alleen dat", beseft Sneijder. "Het is niet zo dat ik even de knop omzet, ga trainen en weer kan voetballen. Maar het is een fantastische actie van de supporters en ik zeg altijd dat je nooit weet hoe de toekomst zal gaan."

Sneijder is er in tegenstelling tot Arjen Robben, die probeert een rentree te maken bij FC Groningen, niet goed in geslaagd om in vorm te blijven. Hij zou een flink traject moeten doorlopen om weer topfit te raken. Sneijder noemt het 'logisch' dat hij niet fit is, omdat hij anderhalf jaar lang 'niets heeft gedaan'. "Maar ik weet ook dat als ik die knop omzet, dat ik binnen drie maanden fit kan zijn. Ik moet het nu even laten bezinken en we zien het verder wel. Theoretisch is het mogelijk, maar dit is geen beslissing die je in 24 uur even maakt. Ik doe nu ook andere dingen en dat zou dan ook weer veranderd moeten worden. Daar moet ik goed over nadenken."

Willem Janssen: ‘Volgens mij is Wesley definitief gestopt'

In de uitzending van Paniekvoetbal bij Ziggo Sport noemt Van Gelder de verhalen over een rentree 'lachwekkend'. "Als er nou iemand is die de laatste tijd geen discipline heeft getoond, dan is het Wesley Sneijder wel. Het lijkt alsof hij denkt dat hij weer fit is, nu hij een boek heeft uitgegeven", stelt de sportverslaggever, die de vergelijking trekt met spelers als Arjen Robben, Robin van Persie, Dirk Kuyt en Frank Rijkaard, die ook als dertigers terugkeerden in Nederland. "Bij hen vond ik het leuk dat ze terugkeerden bij hun club, naar hun roots. Met alle respect, maar Sneijder heeft niets met Utrecht."

"Hij voelt zich daar nu groot, omdat hij daar geboren is. Ik vind het onvergelijkbaar", voegt Van Gelder toe. "Ik zou het leuk vinden, maar ik kan het me niet voorstellen als je ziet hoeveel moeite hij in 2014 heeft moeten doen om weer op kracht te komen. Het is nu zes jaar later en misschien 375 flessen wodka later. Dan wordt het moeilijk. Ik heb een zwak voor Wesley, maar ik denk dat hij door zijn omgeving teruggebracht moet worden in de realiteitssfeer."