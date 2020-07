Manchester United ziet sterspelers uitvallen bij dramatische training

Middenvelders Bruno Fernandes en Paul Pogba van Manchester United zijn vrijdag allebei geblesseerd geraakt bij een botsing op het trainingsveld, zo meldt de Daily Mirror. De krant spreekt van een 'potentiële crisis' voor trainer Ole Gunnar Solskjaer, die nog niet weet of hij zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth kan beschikken over het tweetal.

Op het grasveld van trainingscomplex Carrington botste Pogba op tegen Fernandes, zo klinkt het. Beide spelers moesten de training staken om behandeld te worden. Fernandes leek er erger aan toe dan zijn ploeggenoot. Manchester United weigerde om verder commentaar te geven op de ongelukkige situatie, die zich volgens de krant 'niet op een ongelukkiger moment' had kunnen voordoen.

Manchester United jaagt in de laatste weken van het Premier League-seizoen immers op Champions League-voetbal: de club staat op de vijfde plaats en kan zaterdag tegen degradatiekandidaat Bournemouth een nieuwe stap zetten richting het verzekeren van een Europees ticket. Fernandes en Pogba stonden dinsdag allebei in de basis tijdens het gewonnen uitduel met Brighton & Hove Albion (0-3).

De twee middenvelders wisten elkaar in die wedstrijd heel goed te vinden. In de eerste helft bereidde Pogba twee kansen voor van zijn Portugese ploeggenoot: die mogelijkheden resulteerden in een schot op de paal en een treffer. Na voorbereidend werk van Pogba vond Fernandes in minuut 29 aan de rand van het strafschopgebied de ruimte voor een schot, dat van richting werd veranderd door verdediger Alexis Mac Allister en doelman Mathew Ryan kansloos liet.

Als Fernandes toch kan spelen, kan hij werken aan zijn sterke moyenne sinds hij zich aansloot bij Manchester United. De winteraankoop was dit seizoen direct betrokken bij acht doelpunten in zijn acht Premier League-wedstrijden (vijf goals, drie assists). Dit seizoen is hij in Engeland iedere 85 minuten direct betrokken bij een goal. Alleen Manchester City-spits Sergio Agüero (iedere 77 minuten) presteert beter van alle spelers met minimaal 500 speelminuten. Pogba was voor de coronacrisis maandenlang geblesseerd, maar had de afgelopen twee duels in de Premier League een basisplaats.