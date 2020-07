Bruno Fernandes jaagt zaterdag met ongekend moyenne op Sergio Agüero

De strijd om de Engelse landstitel is gestreden. Liverpool is niet meer in te halen en mag zich kampioen noemen. Manchester United is nog lang niet klaar en heeft met een vijfde plaats uitzicht op een Champions League-ticket. Bournemouth staat er beroerd voor en is een van de grote degradatiekandidaten. De belangen zijn derhalve groot wanneer beide ploegen elkaar ontmoeten. Opta beschouwt voor op het Premier League-duel op Old Trafford, zaterdag vanaf 16.00 uur.

o Manchester United heeft zeven van zijn acht thuiswedstrijden tegen Bournemouth in alle competities gewonnen. Alleen in maart 2017 bleef het bij 1-1.

o Bournemouth hoopt voor het eerst twee keer in een Premier League-seizoen van Manchester United te winnen. Eerder deze jaargang, in november, werd het 1-0 voor the Cherries.

o Manchester United hield in vijf van zijn laatste zes thuiswedstrijden in de Premier League een clean sheet (vier keer winst, een keer gelijk, een keer verlies), evenveel als in de laatste 32 competitieduels op Old Trafford. United kan voor het eerst sinds oktober 2017 vier thuiswedstrijden op rij winnen zonder een tegentreffer te incasseren. Destijds kwam er een einde aan een reeks van zes duels.

Ole Gunnar Solskjaer is lovend over Mason Greenwood

o Bournemouth heeft tien van zijn laatste elf uitwedstrijden in de Premier League verloren. Geen enkele club uit de competitie heeft buitenshuis zoveel wedstrijden verloren als het team van manager Eddie Howe: twaalf.

o Manchester United is vijftien wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities (elf keer winst, vier keer gelijk). The Red Devils kennen de beste serie van alle clubs uit de competitie. De laatste keer dat United zo'n sterke serie neerzette was ruim drie jaar geleden, toen er in januari 2017 pas na zeventien wedstrijden weer werd verloren.

o Bournemouth heeft in de laatste vijftien Premier League-wedstrijden minimaal een doelpunt tegengekregen. Daarmee presteert het in verdedigend opzicht slechter dan welke ploeg van ook in de Engelse topcompetitie. Alleen tussen april en oktober 1994 noteerde de club vaker geen clean sheet: toen 21 wedstrijden.

o 53 procent (16/30) van alle doelpunten van Bournemouth dit seizoen komen voort uit standaardsituaties, het hoogste percentage van de complete competitie. The Cherries wachten 5 uur en 51 minuten op een Premier League-doelpunt vanuit open spel.

o Bournemouth ging in de laatste vier competitiewedstrijden onderuit. Het is de derde keer dit seizoen dat de nummer negentien van de Premier League zo'n serie neerzette. Het team van Howe is de twaalfde club ooit die minimaal drie series heeft van vier opeenvolgende nederlagen op rij in een Premier League-seizoen. Slechts drie van de elf voorgaande club ontliepen degradatie.

o Bruno Fernandes was direct betrokken bij acht doelpunten in zijn acht Premier League-wedstrijden tot duver (vijf goals, drie assists). Dit seizoen is hij in Engeland iedere 85 minuten direct betrokken bij een goal. Alleen Manchester City-spits Sergio Agüero (iedere 77 minuten) presteert beter van alle spelers met minimaal 500 speelminuten.

o Anthony Martial was acht keer trefzeker in zijn laatste zeven thuiswedstrijden namens Manchester United. Hij maakte daarmee net zoveel doelpunten als in zijn voorgaande 29 thuiswedstrijden op Old Trafford in de Premier League.