Geen cheque van 140 miljoen euro vanuit Den Haag voor betaald voetbal

Het betaald voetbal krijgt niet als geheel financiële steun van de politiek, zo schrijft De Telegraaf vrijdagavond. Een gesprek tussen de KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie met minister Martin van Rijn van Sport heeft geleid tot het besluit dat er specifiek per club naar ondersteuning zal worden gekeken. Het betaald voetbal loopt daarmee de gewenste 140 miljoen euro aan steun mis.

Begin deze maand leverde de KNVB een reddingsplan, het zogenaamde Deltaplan, van maximaal 140 miljoen euro voor het profvoetbal in bij Van Rijn. De clubs kregen via de NOW-regeling samen al tien miljoen aan steun, maar hoopten op een extra financieel vangnet. Het gewenste totaalbedrag van 140 miljoen euro zou in het plan worden verlaagd met 5 tot 7 miljoen euro voor elke speelronde die volledig met publiek wordt gespeeld.

Directeur betaald voetbal Eric Gudde spreekt van een 'realistisch en gedegen plan', dat goed werd ontvangen in Den Haag. Er zal echter geen cheque van 140 miljoen euro worden uitgeschreven, mede omdat de stadions waarschijnlijk tijdens de competitiestart half september al deels gevuld zullen zijn met toeschouwers. Daarmee wordt de financiële klap voor de betaaldvoetbalclubs enigszins verzacht.

Gudde stelt dat 'Den Haag' openstaat voor een 'volgende stap', mits die 'in de praktijk uitvoerbaar en werkbaar' is. "Er komt geen sector-specifieke steun, maar er wordt specifiek per club gekeken naar wat er al zelf is gedaan en wat er eventueel voor de toekomst nog nodig is", vertelt hij. "De volgende stap is om nu per club inzichtelijk te maken wat ze zelf al hebben gedaan, op basis van richtlijnen die we komende week samen met het ministerie gaan opstellen."

De rijksoverheid kan ook een rol gaan spelen in het proces, vertelt Gudde. "Zij hebben aangegeven hier open, constructief en welwillend naar te gaan kijken. Als betaald voetbal zijn we blij met deze volgende stap. We hebben er alle vertrouwen in dat we er gezamenlijk uit kunnen komen", maakt hij duidelijk. "Den Haag erkent hiermee het grote maatschappelijke belang van het voetbal."