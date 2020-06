Harde stoot levert fikse straf op: ‘Ben moet niet tegen zijn elleboog oplopen’

Aleksandar Mitrovic is voor drie wedstrijden geschorst vanwege een elleboogstoot tijdens het duel tussen Leeds United en Fulham (3-0) afgelopen zaterdag. De spits deelde na drie minuten spelen een fikse klap uit aan verdediger Ben White. "Ben moet niet tegen zijn elleboog oplopen", grapte Mateusz Klich na afloop op Twitter over zijn teamgenoot. Het voorval ontging scheidsrechter Tony Harrington, maar de Engelse voetbalbond FA legt de Serviër alsnog een forse sanctie op. De nare actie van 25-jarige Mitrovic is opvallend, daar de aanvaller onlangs juist beweerde dat hij in de loop der tijd rustig was geworden door het beoefenen van het lievelingsspelletje van zijn vader: schaken.

Mitrovic is sinds zijn komst op Craven Cottage in januari 2018 een zeer belangrijke kracht voor de Londenaren. Tot op heden heeft de spits 46 keer doel getroffen in 95 wedstrijden voor Fulham. Ook dit seizoen is de spits op dreef. Samen met Ollie Watkins van FC Brentford is Mitrovic met 23 doelpunten gedeeld topscorer dit Championship-seizoen. Mitrovic maakte vóór zijn komst naar Fulham al naam als ware goaltjesdief, maar de 55-voudig international stond tegelijkertijd ook bekend als een vechtersbaas die vaak bij opstootjes en andere opmerkelijke incidenten is betrokken.

In cijfers uitgedrukt valt het wangedrag van Mitrovic nog enigszins mee: bij FK Partizan Belgrado, FK Teleoptik Zemun, Anderlecht, Newcastle United en Fulham kwam de spits in 325 wedstrijden tot 'slechts' 61 gele en 6 rode kaarten. Op jonge leeftijd was hij al onstuimig. "Mijn vader zei dat ik een crimineel of kickbokser zou worden", zei hij in gesprek met The Telegraph. "Ik weet niet wat ik zou doen zonder voetbal. Misschien iets waarin ik mijn adrenaline kan gebruiken, zoals boksen. Ik had als kind veel energie. Het was moeilijk voor mijn ouders." Nu Mitrovic zelf vader is, weet hij hoe het voelt om drukke kinderen in bedwang te moeten houden. Hij houdt rust in zijn hoofd door de grote hobby van zijn vader uit te oefenen: schaken.

'Hij kon spelen zonder te kijken'

"Ik hou van schaken. Mijn vader was kampioen, een van de beste van het land", vertelde Mitrovic eerder aan de Daily Mail. De spits doet net alsof hij schaakstukken verplaatst als hij over zijn schouder kijkt. "Dit deed mijn vader altijd, hij kon spelen zonder te kijken. Hij had een dik boek waar alle combinaties in waren verwerkt. Hij wist elke zet. Ik heb eigenlijk nog nooit tegen hem gespeeld, hij is te goed!" Waar Mitrovic als kind veel kattenkwaad uithaalde, prefereert hij nu een plekje achter het schaakbord als ontspanning. "Ik speel bijna iedere avond voordat ik naar bed ga, met mijn vrouw of online. Ik geniet ervan. Het is louter jezelf en je gedachten, altijd aan het denken wat er moet gebeuren om te winnen, altijd opletten om te zien hoe het gespeeld gaat worden."

"Ik kan ook nu met jou een potje spelen en dan hoeven we niets te zeggen. We praten wel op het bord. Ik probeer je te lezen, uitvogelen wat je gaat doen. Het schaken helpt me echt relaxen. Maar het leert je ook anticiperen, om na te denken. Als spits is dat alles", aldus Mitrovic, die al vele jaren geen rode kaart voorgeschoteld heeft gekregen. De laatste rode prent dateert uit mei 2016, bij de 5-1 overwinning tegen Tottenham Hotspur op de laatste speeldag van het seizoen 2015/16. "Was dat mijn laatste rode kaart? Ja, ik ben veranderd sinds ik kinderen heb. Ik ben volwassener geworden. Toen ik bij Newcastle United kwam (medio 2015, red.) was ik nog maar een jongen."

Als screensaver op zijn computer heeft Mitrovic een foto van zijn gezin. Zowel zoon Luka (3) als dochter Nada (2) brengen hem heel veel geluk. "Een dochtertje heeft mij wel wat softer gemaakt. Maar zij is ook een harde. Als zij niet krijgt wat zij wil, zal ze je slaan of schoppen en het je laten weten! Ik denk dat ze mijn agressie heeft", lachte Mitrovic. 'De Servische Diego Costa' wordt gezien als een harde speler, maar ook zeker als een doelpuntenmachine. In clubverband staat de teller op 132 goals in 325 wedstrijden, terwijl hij 34 keer het net vond in 55 interlands. Mitrovic weet zeker dat hij ook op een hoger niveau dan de Championship of de onderkant van de Premier League kan floreren.

'Ik heb één obsessie'

Sasa Curcic, een vriend van Mitrovic, vond zijn landgenoot zelfs 'een spits van minimaal vijftig miljoen euro' die bij een Europese topclub moest spelen. Mitrovic moet lachen als hij wordt geconfronteerd met de bewering van de voormalig middenvelder van Aston Villa en Crystal Palace, maar is het er niet mee oneens. "Ik hoop dat ik meer waard ben", grinnikte de spits. "Tegenwoordig is iedere speler die twee keer scoort vijftig miljoen waard. Dus waarom niet?" Verschillende clubs werden in de afgelopen transferperiode gelinkt aan Mitrovic, mede door zijn specifieke kwaliteiten. Onder meer Tottenham Hotspur, Chelsea en Paris Saint-Germain werden in de wandelgangen genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen voor de Serviër.

De vraag is of Mitrovic ook de absolute top aankan. Het hoogste podium dat de aanvaller tot op heden heeft betreden, is de Premier League met twee laagvliegers en, in internationaal verband, de Champions League met Anderlecht. "Mensen vergeten dat ik een goede staat van dienst heb in de Premier League: 21 doelpunten in twee seizoenen bij teams die degradeerden is niet makkelijk om te bereiken. Er zullen altijd mensen zijn die met negativiteit komen. Ik luister er niet naar. Ik maak doelpunten, zo bewijs ik mezelf. Het is waarom ik dit spelletje speel. Ik geniet niet van passen, van rennen, van vechten... Ik heb één obsessie: doelpunten. Alleen spitsen zullen dat begrijpen."