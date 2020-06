Juventus houdt zeven miljoen euro over aan transfer naar Atalanta

Simone Muratore verruilt Juventus voor Atalanta, zo maakt de Italiaanse topclub via de officiële kanalen bekend. De werkgever van Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens telt 7 miljoen euro neer voor de 22-jarige middenvelder, waarmee de club uit Turijn naar eigen zeggen een winst van 6,8 miljoen kan noteren. Muratore kwam in de afgelopen seizoen tot twee optredens in de hoofdmacht van la Vecchia Signora.

“Atalanta vormt een geweldige kans voor mij en het is de bedoeling dat ik alles zal geven om het vertrouwen terug te betalen. Iedereen kan zien wat Atalanta laat zien in de Serie A en de Champions League, ik ben heel blij dat ik voor deze club kan gaan spelen. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan met meneer Gasperini en mijn nieuwe ploeggenoten”, zo vertelt Muratore op de website van Atalanta. Het is vooralsnog onduidelijk voor hoe lang de middenvelder bij la Dea getekend heeft.

Juventus haalde Muratore in 2012 weg bij Saluzzo en de afgelopen acht jaar doorliep hij de jeugdopleiding bij la Vecchia Signora. Eerder dit seizoen maakte hij in het Champions League-duel met Bayer Leverkusen (0-2 zege) zijn debuut in de hoofdmacht, waarna hij vorige week ook minuten maakte in de competitiewedstrijd tegen Lecce (4-0 zege). Muratore speelde dit seizoen zijn wedstrijden voornamelijk in de Onder-23, voor wie hij vijftien keer in actie kwam in de Serie C.