Real Madrid laat optie opnemen in deal met Inter

Arsenal praat met Red Bull Salzburg over een overgang van Dominik Szoboszlai. De Oostenrijkse club verlangt wel minimaal dertig miljoen voor de jonge middenvelder, die ook op het lijstje staat van AC Milan en Paris Saint-Germain. (The Sun)

Arek Milik wil eigenlijk alleen maar naar Juventus vertrekken. De spits, die tot volgend jaar zomer vastligt bij Napoli, ziet een transfer naar Atlético Madrid of Tottenham Hotspur niet zitten. (Tuttosport)

Juventus voert gesprekken met Mino Raiola over de mogelijke komst van diens cliënt Andrea Pinamonti. De jonge spits wordt momenteel door Internazionale verhuurd aan Genoa. (Corriere dello Sport)

Steve McClaren heeft de eerste gesprekken met Dundee United achter de rug. De Schotse club is op zoek naar een vervanger van vertrokken manager Robbie Neilson en heeft ook contact met Malky Mackay. (Sky Sports)