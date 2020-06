Eén of twee topwedstrijden op Wembley in halve finales van FA Cup

De laatste clubs in de FA Cup weten hoe hun route naar de finale eruit ziet. De loting van zondagavond heeft uitgewezen dat Manchester United het in de halve finale opneemt tegen Chelsea, terwijl Arsenal de strijd aanbindt met Newcastle United of Manchester City. De laatstgenoemde clubs begonnen om 19.30 uur aan hun onderlinge halvefinalewedstrijd en op dit moment staat Manchester City met 0-1 voor.

Alle resterende wedstrijden in het grootste bekertoernooi van Engeland zullen zoals gebruikelijk op Wembley worden gespeeld. De eerste halve finale, tussen Manchester United en Chelsea, vindt plaats op zaterdag 18 juli. Een dag later wacht in de Londense voetbaltempel de wedstrijd tussen Arsenal en de nog te bepalen halvefinalist.

Manchester United bereikte de laatste vier zaterdag via een 1-2 zege op Norwich City na een verlenging. Arsenal won zondag met dezelfde cijfers van Sheffield United dankzij een winnende treffer van Dani Ceballos in de blessuretijd; Chelsea rekende met nipt verschil af met Leicester City (0-1). Manchester City is de titelverdediger en hoopt zich via Newcastle bij de laatste vier te scharen.

Manchester City legde in maart al beslag op de League Cup dankzij een 0-1 zege op Aston Villa in de finale op Wembley. Het moest de landstitel aan Liverpool laten, maar maakt nog wel kans op de Champions League. In de eerste wedstrijd in de achtste finales wonnen the Citizens met 1-2 van Real Madrid. De return wordt gespeeld op vrijdag 7 of zaterdag 8 augustus.