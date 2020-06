Sneijder kiest kamp in VI-oorlog: ‘Ik vind het kinderachtig’

Wesley Sneijder zou maandag te gast zijn geweest bij Veronica Inside om over zijn boek Sneijder, opgetekend door Kees Jansma, te komen praten. Wilfred Genee ligt echter in de clinch met Johan Derksen en René van der Gijp, waardoor de laatste uitzending van het seizoen is geschrapt. Sneijder vindt de gang van zaken 'kinderachtig'.

"Ja, ik vind het kinderachtig. Dat vind ik, zoals bijvoorbeeld Johan ook iets mag vinden. Dat je van zoiets kleins iets heel groots kan maken... Jammer dat dat ten koste gaat van een uitzending", reageert de recordinternational van Oranje bij Radio 538. Jansma, eveneens aanwezig in de studio van het radiostation, deelt deze mening.

Derksen wil niet meer aan tafel met Genee in Veronica Inside

Afgelopen maandag keek er een recordaantal van 1,7 miljoen mensen naar de thema-uitzending van Veronica Inside over racisme. "Ik had Johan aan de lijn en ik zei ook tegen hem: 1,7 miljoen kijkers en dan is het afgelopen...", grapt Jansma. "Het is jammerlijk. Ik ben niet altijd fan van het programma, maar het voorziet wel een behoefte van honderdduizenden mensen. Dat je na al die jaren zo met elkaar omgaat: treurig."

De rol van Genee in de speciale racisme-uitzending schoot volledig in het verkeerde keelgat bij Derksen en Van der Gijp. Beide analisten hebben al laten weten dat het programma niet verder kan gaan in de huidige vorm, aangezien het programma dan 'ongeloofwaardig' zou zijn. Derksen en Van der Gijp sluiten een samenwerking met Genee in een andere vorm echter niet bij voorbaat uit.

Sneijder wordt bij Radio 538 gevraagd in welk team hij zit. "Als ik echt moet kiezen: team Johan. Ik vind Johan altijd oprecht. Ik ben ook vaak onderwerp van gesprek geweest en hij heeft veel verschrikkelijke dingen gezegd, over mij en mijn vrouw bijvoorbeeld. Maar hij is wel recht voor zijn raap, dat ben ik ook. En Wilfred Genee die dan de voorzetjes geeft... Ik vind het verschrikkelijk."