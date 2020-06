‘Melayro Bogarde kan in voetsporen oom Winston Bogarde treden met transfer’

De verwachting is dat Ralf Rangnick op korte termijn aan de slag zal gaan als trainer en technisch directeur bij AC Milan en de Duitser lijkt voor een van zijn eerste aanwinsten te willen kijken in de hem zo bekende Bundesliga. Goal meldt maandag namelijk dat TSG Hoffenheim-talent Melayro Bogarde hoog op zijn verlanglijst staat.

Jeugdinternational Bogarde is sinds begin vorig jaar actief bij Hoffenheim en de verdediger maakte onlangs onder de inmiddels vertrokken trainer Alfred Schreuder tegen 1. FSV Mainz 05 zijn officiële debuut in de Bundesliga. De stopper werd daarmee op een leeftijd van achttien jaar en twee dagen de jongste Nederlandse speler ooit in de Duitse hoogste afdeling.

Bogarde ligt momenteel nog maar een jaar vast bij Hoffe, waardoor het voor de club aantrekkelijk kan zijn om hem te verkopen als hij niet openstaat voor een contractverlenging. De jonge verdediger werd anderhalf jaar geleden overgenomen van Feyenoord en stond toen al in de belangstelling van clubs als Arsenal, Manchester City en Manchester United.

Het talent treedt in het geval van een overgang naar i Rossoneri in de voetsporen van zijn oom Winston Bogarde. De oud-verdediger en huidig assistent-trainer van Ajax speelde in het seizoen 1997/98 een halfjaar in het San Siro. Na slechts drie optredens in de Serie A vertrok hij halverwege het seizoen naar Barcelona.