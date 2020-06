BILD: Ajax laat ‘favoriet’ gaan bij juiste miljoenenbod uit Duitsland

Sergiño Dest staat nog steeds bovenaan het wensenlijstje van Bayern München voor de eerstvolgende transferperiode, zo verzekert BILD zondag. Als Ajax de vereiste transfersom krijgt aangeboden vanuit Zuid-Duitsland, dan vertrekt de rechtsback na dit seizoen richting de Allianz ArenA. Directeur voetbalzaken Marc Overmars houdt volgens berichtgeving in Duitsland vast aan een bedrag tussen de twintig en dertig miljoen euro.

BILD brengt nog een mogelijk struikelbok naar voren in een eventuele deal voor Dest. Bayern zou in plaats van een definitieve deal eerst willen praten over een verhuurperiode van de international van de Verenigde Staten in München. Zowel Dest als Ajax ziet daar echter geen heil in. Der Rekordmeister is vanwege de aanhoudende coronacrisis huiverig om deze zomer met miljoenen te smijten. Desondanks wordt de naam van de vleugelverdediger van Ajax nog niet definitief doorgestreept door de clubleiding.

TOP 10 GOALS - Jong Ajax 2019/2020 | De meest scorende ploeg in de Keuken Kampioen Divisie

Dest wordt volgens BILD door het Bayern-bestuur gezien als de meest ideale optie voor de rechtsbackpositie. De eveneens aan de Duitse grootmacht gelinkte Benjamin Henrichs lijkt AS Monaco deze zomer in te ruilen voor RB Leipzig. AS bracht eerder deze week Achraf Hakimi in verband met Bayern. Het is echter nog maar de vraag of er een deal kan worden gesloten met Real Madrid voor de aan Borussia Dortmund verhuurde rechtsback. Daarnaast is de kans zeer groot dat Álvaro Odriozola na afloop van zijn verhuurperiode in München, die niet bepaald succesvol was, terugkeert richting Real.

De eveneens aan Barcelona, Paris Saint-Germain en Dortmund gelinkte Dest is volgens zijn management ‘heel blij bij Ajax’. "Uiteraard is het wel zo dat als één van de clubs met Ajax tot een deal komt, een dergelijke transfer naar een absolute topclub door Dest zal worden aangegrepen", zo klonk het zaterdag in een interview met Ajax Showtime. De jonge verdediger beschikt in Amsterdam over een contract dat nog twee jaar doorloopt. Ajax heeft naar verluidt in de afgelopen periode geprobeerd om de verbintenis open te breken, maar Dest schijnt daar mede door de transfergeruchten geen haast mee te hebben.