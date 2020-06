AS Roma-middenvelder Bryan Cristante slaat roofovervaller uit eigen auto

Bryan Cristante van AS Roma is onlangs slachtoffer geworden van een roofoverval. De 25-jarige middenvelder, ploeggenoot van Justin Kluivert, stond met zijn Porsche Cayenne voor een stoplicht in Rome, toen plotseling een overvaller opdook. De crimineel greep naar het peperdure horloge van Cristante, maar de Italiaanse voetballer vocht terug en wist de overvaller van zich af te schudden.

Cristante had het raam van zijn auto openstaan, waardoor de overvaller kans zag om zijn hoofd naar binnen te steken en naar de peperdure Rolex van de voetballer te grijpen. "Zodra ik me realiseerde wat er aan de hand was, reageerde ik met harde klappen op de helm van de overvaller", aldus Cristante tegenover Il Messaggero. "Die klappen waren zo hard, dat het vizier van zijn helm brak en hij op de grond viel."

Tot zijn grote geluk zag Cristante vervolgens dat de overvaller afdroop. "Een paar seconden nadat hij op de grond viel arriveerde zijn handlanger op een Yamaha T-Max (een snelle motorscooter, red.) om hem mee te nemen", aldus de zevenvoudig international. Il Messaggero beschrijft dat dit soort overvallen vaker voorkomen in de Italiaanse hoofdstad. "De modus operandi is altijd hetzelfde: twee personen met een integraalhelm op die op een krachtige scooter rijden, klaar om nietsvermoedende automobilisten of gewoonweg voorbijgangers aan te vallen", zo schrijft de Romeinse krant.

In Italië worden vaker profvoetballers slachtoffer van criminelen. Zo werd dit jaar uit de villa van Radja Nainggolan van Cagliari voor 200.000 euro aan spullen gestolen, terwijl Edin Dzeko, ploeggenoot van Cristante, eveneens slachtoffer werd van inbraak. In 2008 werd de auto van voormalig AS Roma-verdediger Philippe Mexès gestolen, waar op dat moment zijn dochtertje in zat. Het meisje werd even later ongedeerd teruggevonden.