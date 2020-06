‘PSG komt er niet uit en moet twee belangrijke spelers missen in restant CL’

De UEFA maakte eerder deze week het plan bekend om de Champions League in augustus uit te spelen. Paris Saint-Germain plaatste zich voordat het voetbal stil kwam te liggen vanwege de coronacrisis ten koste van Borussia Dortmund voor de kwartfinale van het toernooi en de Fransen worden gezien als een van de kanshebbers voor de eindzege. De titelaspiraties van les Parisiens lijken echter wel een flinke knauw te krijgen.

Het doorgaans goed geïnformeerde RMC Sport meldt zaterdag namelijk dat Edinson Cavani en Thomas Meunier ervan afzien om hun aflopende contracten met twee maanden te verlengen. De twee kunnen na 30 juni gratis van club verwisselen en les Parisiens hoopten het duo nog aan boord te kunnen houden voor de hervatting van de Champions League.

Cavani en Meunier hebben de club nu naar verluidt echter laten weten hier geen trek in te hebben, waardoor zij over een kleine twee weken geen speler meer van PSG zullen zijn. Voor Cavani betekent dit een wat roemloos einde van een zeer succesvolle periode in de Franse hoofdstad. De Uruguayaan is met tweehonderd doelpunten de topscorer aller tijden van de grootmacht.

De naam van de 33-jarige spits werd de afgelopen tijd genoemd bij onder meer Internazionale, Newcastle United, Atlético Madrid en zijn oude club Napoli. Meunier lijkt op zijn beurt onderweg naar Dortmund, al wordt ook Tottenham Hotspur met zijn komst in verband gebracht.