Bedrijvig Ajax pakt door met contracten tot medio 2022 en 2023

Ajax heeft Nordin Musampa en Terrence Douglas vrijdag gecontracteerd. De twee jeugdspelers, allebei achttien jaar oud, hebben hun eerste profcontract ondertekend. Musampa heeft een contract tot medio 2022 gekregen, terwijl Douglas vastligt tot de zomer van 2023. Ajax maakt beide contractondertekeningen wereldkundig via de officiële kanalen.

Musampa maakte in 2016 de overstap van Almere City naar Ajax. De centrumverdediger wacht nog op zijn debuut voor Ajax 1, maar heeft wel minuten gemaakt voor Jong Ajax. De neef van voormalig Champions League-winnaar Kiki Musampa debuteerde op 25 maart 2019 in de Keuken Kampioen Divisie in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (3-3). Het bleef echter bij dat ene optreden van negentig minuten; hij speelt zijn wedstrijden voor Ajax Onder-19 en had dit seizoen een wedstrijd in alle groepswedstrijden van de UEFA Youth League.

Musampa bleef alleen in de na strafschoppen gewonnen achtstefinalewedstrijd tegen Atlético Madrid, vlak voor het stopzetten van de Youth League vanwege de coronacrisis, op de bank zitten. In dat duel had Douglas wel een basisplaats. De jongeling scoorde in de strafschoppenserie Douglas kwam zowel in het seizoen 2018/19 als in 2019/20 eenmaal in actie voor Jong Ajax. Hij debuteerde net als Musampa op 25 maart 2019 in het beloftenteam van Ajax. Volgend seizoen sluiten beide spelers zich aan bij de selectie van Jong Ajax.

Ajax is deze maand bijzonder bedrijvig wat betreft contractverlengingen. Op 5 juni signeerde Mitchell van der Gaag, de trainer van Jong Ajax, een nieuwe verbintenis tot medio 2023. Vijf dagen later werd het aflopende contract van Liam van Gelderen met drie seizoenen verlengd en kort daarna tekende Ryan Gravenberch na moeizame onderhandelingen bij tot medio 2023. Op 15 juni was het de beurt aan Klaas-Jan Huntelaar, met wie Ajax overeenstemming bereikte over een eenjarige contractverlenging.