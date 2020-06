Stengs onzeker over binnenlandse transfer: ‘Het plaatje moet wel kloppen’

Calvin Stengs is een van de meest gewilde spelers van AZ en de Oranje-international wordt al geruime tijd in verband gebracht met Ajax. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler van de Alkmaarders krijgt in onderstaande video van DAZN de vraag voorgelegd wat zijn toekomstplannen zijn en of een binnenlandse transfer naar de mogelijkheden behoort.