Ajax kan miljoenen tegemoetzien na nieuwe sponsordeal voor jeugdopleiding

Ajax heeft een nieuwe sponsor gevonden voor de jeugdafdeling, zo meldt de club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De naam van techbedrijf Acronis, dat gespecialiseerd is in cyber security, zal de komende drie seizoenen op de shirts van de jeugdspelers van de Amsterdammers te zien zijn. Acronis lost met de deal ABN Amro af, dat zich toe gaat leggen op het sponsoren van de vrouwentak van Ajax.

Hoeveel Acronis in de komende drie jaar precies over zal maken naar Ajax is niet bekend, maar De Telegraaf bericht wel dat de nieuwe sponsor en ABN Amro samen jaarlijks 3,5 miljoen betalen voor de sponsoring van de jeugd- en vrouwentak. De nieuwe sponsor zal bovendien ook een inhoudelijke bijdrage leveren.

Het bedrijf wordt de ‘Official Cyber Protection Partner’ van de club en staat met zijn zogenaamde #Cyberfit-programma al verschillende topsportorganisaties bij. Acronis gaat Ajax ondersteunen met het optimaliseren van de diverse data die de club verzamelt, waarbij onder meer valt te denken aan informatie over de belastbaarheid van spelers, looppatronen en balbezit en informatie over tegenstanders.

“Data en innovatie worden steeds belangrijker voor Ajax, zowel op het veld als daarbuiten. Dat geldt ook voor de beveiliging van de gegevens en het waarborgen van privacy. Met Acronis hebben we een betrouwbare en kundige partner die onze data opslaat, toegankelijk maakt en beveiligt. Dat gaan ze voor ons doen op Sportpark de Toekomst, maar ook in de Johan Cruijff ArenA en bij onze voetbalgerelateerde en zakelijke activiteiten in het buitenland”, reageert algemeen directeur Edwin van der Sar op de deal.

Acronis mag onder meer honkbalgrootmacht Boston Red Sox, het Formule 1-raceteam Williams en de voetbalclubs AS Roma, Atlético Madrid, Manchester City, Liverpool en Arsenal tot zijn klanten rekenen. Ziggo blijft overigens de hoofdsponsor van Ajax. Het kabelbedrijf betaalt de club jaarlijks tussen de acht en tien miljoen.