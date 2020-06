‘Er was veel frustratie, ze voelden zich ondergewaardeerd bij Ajax’

Edgar Davids sprak onlangs uitgebreid met NRC over racisme. De oud-middenvelder pleitte in een uitvoerig betoog voor veranderingen in de samenleving, maar wilde niet ingaan op incidenten uit zijn eigen verleden. Zo zou er in 1996 bij het EK sprake zijn geweest van 'de kabel', een splitsing tussen witte en donkere spelers. Guus Hiddink, die als bondscoach Davids wegstuurde na een ruzie, benadrukt bij Langs de Lijn op NPO Radio 1 dat racisme niet het issue was.

"Er sluimerde al wat op de achtergrond. De spelers van Ajax hadden enorme successen gehad bij hun club, maar er was veel frustratie over hun contracten. Die frustratie kwam tijdens het EK naar boven", vertelt Hiddink. Davids begon onder de oefenmeester in de basis, maar zette de voormalig international bij de wedstrijd tegen Zwitserland op de bank. Nadat een foto in De Volkskrant suggereerde dat huidskleur een probleem was binnen de selectie, ging het verder bergafwaarts.

"Er werd gesuggereerd dat het een probleem was over huidskleur, maar dat was helemaal niet aan de hand", vervolgt Hiddink zijn relaas. "Het probleem ging over de contracten die die jongens bij Ajax hadden. Ze voelden zich ondergewaardeerd. Je merkte wel dat de donkere jongens een dominante houding hadden, zelf had ik daar geen moeite mee. Andere spelers misschien wel, de manier waarop ze dat geuit hebben was jammer."

Hugo Borst gaat maandagochtend in zijn column voor het Algemeen Dagblad ook in op het verhaal van Davids in NRC. Volgens de journalist werd Davids, samen met andere donkere spelers van Ajax, 'lelijk onderbetaald' bij de club. "Het zweemde rond 1995 niet naar racisme rond stadion De Meer, het wás racisme", zo stelt Borst vast.

"Edgar nam meedogenloos wraak op penningmeester Arie van Os: transfervrij zocht hij zijn heil bij AC Milan en beleefde een schitterende loopbaan, sportief en financieel." De columnist prijst Davids, omdat de oud-middenvelder op genuanceerde en doordachte wijze zijn mening geeft in het huidige racismedebat. "Het indrukwekkende van Edgar Davids is: hij schreeuwt niet. Zijn toon is beschaafd maar heel dwingend. Davids zegt: Dit is geen hype, we gaan all the way."