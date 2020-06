Hoe AS Monaco tal van clubs te snel af is en voor miljoenen winkelt in de KKD

Door de coronacrisis gaat de hand op de knip bij vrijwel alle clubs in Europa. Desondanks zijn er in de Keuken Kampioen Divisie uitgaande miljoenentransfers aanstaande. AS Monaco heeft zich namelijk met enkele miljoenen euro’s gemeld in Breda en Nijmegen. Jan Paul van Hecke gaat NAC 2,25 miljoen euro opleveren, terwijl NEC naar verluidt een vergelijkbaar bedrag overhoudt aan Anthony Musaba. Hoe komt een club uit het prinsdom uit in de Keuken Kampioen Divisie en hoe groot is de kans dat het tweetal daadwerkelijk in de Ligue 1 gaat spelen?

Officieel is het nog niet, maar Van Hecke en Musaba staan op het punt om een contract bij Monaco te tekenen. Van Hecke brak het afgebroken seizoen definitief door bij NAC en speelde zich in de kijker bij vrijwel de gehele Eredivisie. Behalve Ajax en PSV zouden alle clubs van het hoogste niveau hem hoog op het lijstje staan. In april werd bekend dat FC Utrecht een miljoen euro had geboden op de Zeeuwse verdediger. AZ bood zelfs twee miljoen euro, maar ook dat voorstel werd door NAC naar de prullenbak verwezen. De Bredanaars willen het onderste uit de kan halen bij de verkoop van het neefje van oud-international Jan Poortvliet. Toen Monaco zich met enkele tonnen meer meldde in het Rat Verlegh Stadion ging NAC overstag. BN DeStem wist te melden dat het om een bod van ongeveer 2,25 miljoen euro ging. Algemeen directeur Mattijs Manders wil over de hoogte van de transfersom niets kwijt, maar bevestigde wel dat er een akkoord is. “De clubs zijn er onderling uit. Dat klopt", aldus de kersverse NAC-directeur, die het een ‘fantastisch bod’ noemt.

Een kleine honderd kilometer ten oosten van het Rat Verlegh Stadion werkt Monaco aan nóg een deal. De nummer negen van het afgebroken seizoen in de Ligue 1 jaagt op Musaba. De negentienjarige buitenspeler wekte dit seizoen de interesse van diverse buitenlandse topclubs. Hij had in januari zelfs een gesprek met Borussia Dortmund en kreeg al een rondleiding door het Signal Iduna Park. Toch is het Monaco dat doorpakt en de slag om de aanvaller lijkt te winnen. Net als bij de aanstaande transfer van Van Hecke betaalt Monaco ook aan NEC ruim twee miljoen euro. En net als Manders laat ook NEC’s algemeen directeur Wilco van Schaik niet het achterste van zijn tong zien. “Er is pas sprake van een deal bij witte rook en die is er nog niet”, benadrukte hij tegen de Gelderlander. Hoewel de club nog een slag om de arm houdt, wordt in Franse media al gesproken over een akkoord. Een transfer lijkt derhalve een kwestie van tijd.

Van Hecke en Musaba zullen er financieel stevig op vooruitgaan. De NAC-verdediger verdient volgens regionale media een modaal salaris, wat neerkomt op ongeveer 34.000 euro bruto. In het Stade Louis II zou hij liefst tien tot vijftien keer dat bedrag gaan verdienen. Voor Musaba zal een vergelijkbaar vijfjarig contract klaarliggen. Beide spelers gaan zich voor een langere periode aan Monaco verbinden, maar in eerste instantie zullen zij het rood-wit van de club niet gaan dragen. Van Hecke wil naar verluidt alleen naar Monaco op de voorwaarde dat hij in het komende seizoen wordt verhuurd aan FC Utrecht. Hij sprak eerder dit seizoen al met trainer John van den Brom, die de ex-verdediger van VV Goes graag ziet komen. Monaco lijkt bereid om daar medewerking aan te verlenen. Utrecht zal dan wel een huursom en eventueel ook het salaris van de mandekker moeten ophoesten. Een vergelijkbaar scenario ligt voor de hand bij Musaba. De verwachting is dat ook hij in eerste instantie verhuurd gaat worden, mogelijk ook aan een Eredivsie-club. De stap van de Keuken Kampioen Divisie naar een club als Monaco is immers gigantisch.

De kans bestaat dat Jan Paul van Hecke bij een transfer naar AS Monaco volgend seizoen aan FC Utrecht wordt verhuurd.

Dat Monaco bij Musaba is uitgekomen is niet heel verwonderlijk. De voormalig jeugdspeler van NEC speelde zich in de kijker bij een groot aantal clubs. Vanuit Frankrijk toonden ook Paris Saint-Germain belangstelling, terwijl naast Borussia Dortmund ook Bayern München, Juventus, AC Milan, Valencia en Atletico Madrid hem in het vizier hadden. Waar Monaco door scouting lijkt uit te zijn gekomen in Nijmegen, heeft Van Hecke de interesse wellicht te danken aan Tom van den Abbeele. De Belgische technisch manager van NAC staat in de belangstelling van Cercle Brugge, de club die sinds 2017 in handen is van Monaco. De grote geldschieter achter de twee clubs is de Russische miljardair Dimitry Rybolovlev. Hij kocht de Belgische club in 2017 om talenten te laten rijpen in de Jupiler Pro League. Van Den Abbeele heeft goede banden met de clubs en volgens BN DeStem kwam dat in januari nog naar voren toen hij probeerde om Adrien Bongiovanni naar NAC probeerde te halen. De jonge aanvaller staat onder contract bij Monaco, werd verhuurd aan Cercle Brugge en is nu draagt nu tijdelijk het shirt van het Franse AS Béziers.

Het is de vraag welk toekomstperspectief Van Hecke en Musaba hebben bij Monaco, dat bekend staat als een handelshuis. Vrijwel iedere transferperiode is het een van de meest actieve clubs op de Europese transfermarkt. De club trok het afgelopen seizoen voor een bedrag van 200 miljoen euro 14 nieuwe spelers aan, terwijl zeventien spelers terugkeerden van een verhuurperiode. Daartegenover stond de verkoop van 7 spelers voor ruim 80 miljoen euro en de verhuur van 19 spelers. Met Julien Serrano, Jordi Mboula, Jonathan Panzo, Giulian Biancone, Loïc Badiashile en Lyle Foster werden zes spelers bij de Belgische satellietclub Cercle Brugge gestald.

Van Hecke en Musaba zullen van Monaco de tijd en ruimte krijgen om zich op huurbasis elders te ontwikkelen. Dat zal ook nodig zijn wanneer zij uiteindelijk willen doorbreken bij de club waar voor hen een langdurig contract klaarligt. De concurrentie is namelijk gigantisch in het team van de Spaanse trainer Robert Moreno. Met Benoît Badiashile, Guillermo Maripán, Jean Marcelin, Jemerson en aanvoerder Kamil Glik beschikt Monaco al over liefst vijf centrumverdedigers die volgens Transfermarkt een totale marktwaarde van 35 miljoen euro vertegenwoordigen. Ook voor Musaba ligt een doorbraak op korte termijn niet op de loer. Met Keita Baldé, Gelson Martins en Willem Geubels beschikt Moreno over topspelers op de flanken.

Naar verluidt heeft AS Monaco twee miljoen euro over voor Anthony Musaba.

Hans Kraay jr., die aan het lijstje met belangstellende clubs ook Ajax en AZ wist toe te voegen, denkt in ieder geval dat de buitenspeler op termijn kan gaan verrassen. “Die topclubs weten dat als ze anderhalf jaar in die jongen steken, hij op dat niveau kan acteren. Ik denk dat hij binnen tien dagen bij een van die clubs zit”, zegt de analist bij Voetbalpraat. De ouders van Musaba hebben volgens hem een belangrijke stem in de uiteindelijke keuze voor een nieuwe club. “Zij willen weten wat voor plannen een eventuele toekomstige club met hem heeft. Zij praten met scouts en technische directeuren en nemen de tijd voordat ze een beslissing nemen. Ze willen dat hun zoon goed terecht komt."

Met zijn negentien jaar heeft Musaba echter nog een heel voetballeven voor zich en is haast niet geboden, wat ook geldt voor de pas twintigjarige Van Hecke. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de twee Nederlandse talenten worden voorgesteld bij hun nieuwe club. NAC-directeur Manders houdt vooralsnog een slag om de arm. “De speler is nu in onderhandeling met Monaco. Persoonlijk vond ik het nieuws over Van Hecke maandag in de krant wat prematuur, omdat de deal al rond leek te zijn. De transfermarkt is een fragiele business. Op hoofdlijnen zijn NAC en AS Monaco het met elkaar eens, het gaat nu over de invulling en de uitwerking van het akkoord. We zijn nog niet zover dat we morgen de handtekeningen al zetten”, aldus Manders, die benadrukt dat het nog twee of drie weken kan duren voordat de deal rond is. “In het slechtste geval gaat de transfer zelfs helemaal niet door als de speler er met de club niet uitkomt.”

Tegenover de komst van het Nederlandse tweetal staat waarschijnlijk een grote leegloop bij Monaco. Volgens Franse media is de verwachting dat de bezem door de selectie gaat. In de afgelopen jaren werd een groot aantal spelers aangetrokken, waardoor er liefst zestig spelers onder contract staan. Veel van deze veelal jonge spelers zijn op huurbasis elders ondergebracht. AFP meldt dat de club circa vijftig miljoen euro hoopt op te halen met de verkoop van diverse spelers.