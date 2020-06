Davy Klaassen, Wout Weghorst en Bas Dost schitteren in Bundesliga

Werder Bremen heeft zaterdag een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie uit de Bundesliga geboekt. Het team van Florian Kohfeldt won ruim bij concurrent SC Paderborn 07, mede dankzij twee doelpunten van Davy Klaassen, en heeft nu met nog drie duels te gaan een achterstand van drie punten op een veilige plaats. Eintracht Frankfurt won tegelijkertijd met ruim verschil bij Hertha BSC, mede dankzij een treffer van Bas Dost, terwijl Wout Weghorst tweemaal scoorde voor VfL Wolfsburg. Het Doppelpack van de Nederlander was echter niet genoeg voor een overwinning in het thuisduel van het team van Oliver Glasner met SC Freiburg.

SC Paderborn 07 - Werder Bremen 1-5

Hoewel het team van Kohfeldt in de eerste helft drie keer scoorde en de wedstrijd daarmee al voortijdig in het slot gooide, waren de krachtsverschillen niet zo groot al de ruststand deed vermoeden. Na negentien minuten liet Milot Rashica een grote kans liggen om een einde te maken aan zijn reeks van veertien duels zonder doelpunt. Na een handsbal van Jamilu Collins ging de bal op de stip, maar Leopold Zingerle raadde de intenties van de aanvaller. Eén minuut later verscheen alsnog de openingstreffer op het scorebord. Na voorbereidend werk van Theodor Gebre Selassi vanaf de rechterkant kopte Klaassen de bal vanaf een meter of twaalf heerlijk in de verste hoek achter Zingerle.

Na ruim een half uur spelen, vlak nadat Klaus Gjasula alweer zijn zeventiende (!) gele kaart van het seizoen pakte en daarmee een Bundesliga-record brak, sloeg Werder voor een tweede keer toe. Een geplaatste inzet van Joshua Sargent richting de linkerhoek werd half door Zingerle gekeerd, waarna Yuya Osako de bal van dichtbij alsnog in het doel werkte: 0-2. Enkele minuten voor rust maakte Klaassen zijn tweede treffer en dat was hem al bijna vier jaar lang niet gelukt: na een vrije trap van Rashica ging de bal via het hoofd van Milos Veljkovic richting de Nederlander, die het leer in één keer met een stuit in het doel schoot.

Maximilian Eggestein nam na een uur spelen de 0-4 voor zijn rekening: Osako kreeg de bal op aangeven van Klaassen niet langs Zingerle, maar de rebound was een prooi voor Eggestein. Luttele minuten later nam Abdelhamid Sabiri de eretreffer voor zijn rekening, toen de defensie van Werder de bal niet uit het eigen strafschopgebied wegkreeg. Enkele minuten na de wissel van Klaassen tekende Niclas Füllkrug voor de 1-5: hij mikte de bal in de verste hoek. Werder wacht af wat de degradatiekraker van zondag tussen FSV Mainz 05 en FC Augsburg oplevert. Het team van Kohfeldt speelt over drie dagen thuis tegen Bayern München, dat in Noord-Duitsland mogelijk de landstitel definitief kan opeisen.

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 2-2

Drie doelpunten, twee keer inmenging van de VAR en een rake strafschop ondanks een tulband: de eerste helft mocht er absoluut zijn. Weghorst speelde een hoofdrol in de eerste 45 minuten van de wedstrijd. Na veertien minuten spelen tekende de Nederlander voor zijn dertiende Bundesliga-treffer van het seizoen: na voorbereidend werk van Renato Steffen aan de rechterkant schoot Weghorst de bal droog in de rechterhoek: 1-0. Acht minuten later leek hij aan de basis van de 2-0 te staan. Hij kopte de bal met gevaar voor eigen leven op de lat, waarna Daniel Ginczek de rebound benutte. Het was echter slechts het startsignaal van enkele opmerkelijke minuten, omdat de treffer werd afgekeurd.

Ginczek stond namelijk buitenspel toen hij scoorde, maar de VAR constateerde ook een schoen van Nicolas Höfler in het gezicht van Weghorst alvorens de Nederlander op de lat kopte. De bal ging zodoende minuten later op de stip en de spits, inmiddels met een tulband vanwege een wond aan zijn hoofd, stuurde Alexander Schwolow de verkeerde hoek in: 2-0. Freiburg speelde geen slechte eerste helft en de aansluitingstreffer vlak voor rust was dan ook verdiend: Lucas Höler kopte de bal bij de eerste paal achter Koen Casteels.

De start van Wolfsburg aan de tweede helft was ronduit desastreus te noemen. Na dertig seconden beoordeelde Marin Pongragic een bal verkeerd, waarna Höler op Casteels stuitte. Met een knappe kopbal, met een zeer hoge boog, verzilverde Roland Sallai de rebound: 2-2. Het duel ging vervolgens op een neer, met een Wolfsburg dat het spel maakte en een Freiburg dat naar hartenlust counterde, maar meer doelpunten vielen er niet. Het verschil tussen Wolfsburg, de nummer zes, en Freiburg, de nummer acht, blijft zodoende vier punten: 46 om 42. Nummer zeven TSG Hoffenheim heeft 43 punten.

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1-4

De ploegen van Bruno Labbadia en Adi Hütter waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd: Hertha, dat zonder de geblesseerde Javairo Dilrosun en de niet fitte Karim Rekik aantrad, had meer balbezit, terwijl de bezoekers, met Bas Dost in de punt van de aanval, beter was in de persoonlijke duels. Een voltreffer van Krzysztof Piatek, die zich in de 24e minuut een weg recht door de Eintracht-defensie baande en scoorde, zorgde voor het klassenverschil. Domper op de eerste helft van Hertha was de rode kaart voor Dedryk Boyata: hij kreeg rood voor het van achteren onderuithalen van Dost vlak voor het Berlijnse strafschopgebied.

Eintracht profiteerde vijf minuten na rust van de ondertalsituatie bij de thuisploeg: na een kopbal van André Silva richting de tweede paal was het Dost die het leer op acrobatische wijze achter Rune Jarstein werkte. Tien minuten vond de definitieve ommekeer plaats. Daichi Kamada ontdeed zich van drie opponenten, waarna Silva vanaf een meter of drie voor de 1-2 zorgde. Evan Ndicka schoot twintig minuten voor tijd de 1-3 tegen de touwen en Silva bepaalde met zijn tweede de eindstand: 1-4. Dost werd een kwartier voor tijd vervangen door Jonathan de Guzman. Eintracht, dat woensdag thuis tegen Schalke 04 speelt, en Hertha, dat een dag eerder bij SC Freiburg uitkomt, hebben nu evenveel punten: 38.

1. FC Köln - Union Berlin 1-2

Kingsley Ehizibue had voor de tweede opeenvolgende wedstrijd een basisplaats als rechtsback van Köln. De middenmoter is echter zwak begonnen aan de herstart van de competitie, met drie remises en twee nederlagen, en stelde ook teleur tegen Union Berlin. De bezoekers grepen zes minuten voor de rust de leiding. Na een corner van Christopher Trimmel stond Marvin Friedrich op de juiste plek om vanaf een meter of zeven binnen te knikken: 0-1. Even daarvoor leek Union Berlin al een grote kans te krijgen op de openingstreffer via een penalty, maar na tussenkomst van de VAR bleek dat Rafael Czichos bij een vermeende handsbal weinig te verwijten viel. Daardoor werd de strafschop geannuleerd. Halverwege de tweede helft verdubbelde Union Berlin de marge via Christian Gentner, die een moeilijke bal knap controleerde en succesvol afrondde; in de blessuretijd deed Jhon Córdoba nog iets terug.