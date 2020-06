‘We gingen veel geld verdienen en toen kwam Derksen met die opmerking’

Jeroen Drost gold bij sc Heerenveen als een veelbelovend talent, maar heeft de hoge verwachtingen als voetballer niet kunnen waarmaken. De verdediger speelde als prof voor sc Heerenveen, NEC, Vitesse, PEC Zwolle en De Graafschap en kwam in totaal tot 120 competitiewedstrijden, alvorens in 2013 te stoppen op 26-jarige leeftijd. In gesprek met De Stentor blikt hij zeven jaar na dat besluit terug op het begin van zijn loopbaan.

Drost sloot zich in 2001 aan in de jeugdopleiding van Heerenveen en debuteerde in het seizoen 2004/05. De oud-speler, wiens tweelingbroer Henrico Drost vorige maand nog een punt achter zijn carrière zette, kan zich nog herinneren dat de wereld aan zijn voeten lag. Hij kreeg net als Henrico een goed contract in Friesland en werd door analist Johan Derksen zelfs gebombardeerd tot de toekomstige linksback van het Nederlands elftal. Het bleef echter bij twee interlands voor Jong Oranje.

"We gingen bij Heerenveen geld verdienen. Van 0 naar 5000, 6000 euro in de maand. Dat betekende nogal wat en toen kwam Derksen ook nog eens met die opmerking", roept de inmiddels 33-jarige Drost in herinnering. Er kwam opeens veel af op de voormalig back. "Ik had heel veel vrienden. Je kunt toch wel een kaartje regelen voor Ajax? En dat deed ik dan. Ik regelde het niet alleen, ik betaalde het ook nog."

Drost zegt dat hij, net als zijn tweelingbroer, iets te losbandig leefde. Als achttienjarige spelers doken ze vaak de kroeg of het casino in, weet hij nog. Van goede begeleiding was geen sprake. "We hebben echt genoten. En inderdaad was er niemand die een beetje toezicht hield. Er was helemaal geen sturing, iedereen liep gewoon in en uit", geeft hij toe. Drost speelde tot 2018 nog als amateur, maar stopte daarna definitief met het vak. Hij is tegenwoordig werkzaam als maatschappelijk zorgmedewerker.