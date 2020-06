Ajax volgt PSV en meldt terugkeer van succesvolle Oranje Leeuwin

Stefanie van der Gragt keert terug bij Ajax. De Amsterdammers melden vrijdag via de officiële kanalen dat de 27-jarige verdedigster Barcelona inruilt voor een hernieuwde samenwerking met Ajax. Van der Gragt veroverde in het seizoen 2017/18 met Ajax de dubbel (landstitel en beker) en stapte daarna over naar Barcelona, waar ze twee jaar actief was.

Ondanks aardig wat blessureleed boekte Van der Gragt wel successen bij de Catalaanse topclub. Ze kwam in 2019 tot de finale van de Champions League, waarin Olympique Lyon te sterk bleek. De verdedigster is eveneens kampioen geworden in Spanje. Barcelona kreeg de landstitel toegewezen nadat de coronacrisis het seizoen had beëindigd.

Van der Gragt is al de derde bekende voetbalster die komend seizoen vanuit Spanje terugkeert op de Nederlandse velden. Keepster Sari van Veenendaal (Atlético Madrid) en verdedigster Mandy van den Berg (Valencia) gaan aan de slag bij PSV.