Henk Fraser ging door een hel: ‘Zo bizar, mijn dochter schrok natuurlijk’

Henk Fraser werd in maart getroffen door het coronavirus, zo vertelt de trainer van Sparta Rotterdam donderdag in gesprek met RTV Rijnmond. De 53-jarige oefenmeester is blij dat hij nu weer gezond op het trainingsveld kan staan. "Het is het zwaarste dat ik ooit heb meegemaakt. Ik heb twee dagen behoorlijke angst gehad", zo geeft Fraser aan.

De coach heeft er naar eigen zeggen weken last van gehad. "Ik las dat het bij Jari Litmanen vier weken duurde. Bij mij was het een goede drie weken. In eerste instantie was het gewoon koorts. Ik had zelfs nog een meeting bij Sparta. Toen heb ik Henk van Stee (directeur spelersbeleid, red.) gebeld en gelukkig achteraf ben ik niet gegaan."

Fraser vertelt dat hij zich in eerste instantie niet veel zorgen maakte, maar er kwamen op een gegeven moment steeds meer ziekteverschijnselen bij. "Ik heb nog nooit zo'n hoofdpijn meegemaakt. Ik las eerder al dat het voelde alsof je een knietje in je rug krijgt. Dat was zo bizar, die druk op je rug en de druk op je borst." Fraser is niet in het ziekenhuis geweest. "Wel onder controle van onze arts. Natuurlijk ben je bang. Je voelt de benauwdheid en de druk op je borst. Het lijkt alsof alle kracht uit je lichaam gaat."

Ook de familie van Fraser maakte zich zorgen. "Mijn dochter schrok wel natuurlijk. Ik ben een kilo of acht afgevallen. Het is heel pittig. Ik probeer nu zo voorzichtig mogelijk te zijn omdat ik ook niet kan inschatten hoe ik het opgelopen heb. Nee, je weet niet wat je overkomt. Ik denk dat ik het ook wel onderschat heb", aldus Fraser, die inmiddels al weken volledig is hersteld. "Ik heb een tijdje lopen klungelen met mijn longen. Ik houd me aan de regels zoals iedereen. En nog iets voorzichtiger, want je weet waar je over praat."