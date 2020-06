Feyenoord heeft bij ‘perfecte’ optie eindelijk beet na twee afwijzingen

Rini Coolen is de nieuwe trainer van Feyenoord Onder-21, zo melden de Rotterdammers donderdag via de officiële kanalen. De 53-jarige geboren Arnhemmer zal in de nieuwe competitie van de KNVB de beloften gaan leiden. Coolen tekent een contract tot medio 2022. Volgens het Algemeen Dagblad waren Dirk Kuyt en Alfons Groenendijk de eerste opties, maar beiden bedankten vriendelijk.

Technisch directeur Frank Arnesen is erg blij met de komst van Coolen. "Met Rini halen we een zeer gelouterde trainer in huis, die veel ervaring heeft met zowel de jeugd als de wat oudere spelers. Daardoor is hij de perfecte kandidaat voor het beloftenelftal in de Onder 21-competitie: hij moet de brug tussen Feyenoord Academy en Feyenoord 1 nog steviger gaan maken. In Onder-21 moeten onze toekomstige topvoetballers worden klaargestoomd voor het echte werk."

Onder-21 is een nieuwe competitie van de KNVB die in het najaar van start gaat. Het format maakt onderdeel uit van de zogenaamde voetbalpiramide. Door de komst van de Onder 21-competitie komt Feyenoord Onder-19 te vervallen; Onder-18 is vanaf komend seizoen het hoogste jeugdteam. Daarin zullen de oudste jeugdspelers van Feyenoord Academy actief zijn.

"Ik ben erg blij dat ik bij Feyenoord aan de slag ga en kijk ernaar uit om in juli met de staf en spelersgroep de eerste stappen te zetten", aldus Coolen op de site van zijn nieuwe werkgever. Coolen, die als speler actief was voor onder meer Go Ahead Eagles, Heracles Almelo en AZ, begon zijn trainersloopbaan een kwart eeuw geleden in Almelo. Als hoofdtrainer werkte hij onder andere voor FC Twente, RBC Roosendaal en het Australische Adelaide United. De afgelopen twee seizoenen was Coolen in dienst bij het Noorse Rosenborg BK. Daar was hij verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Ook was hij interim-hoofdtrainer en loodste hij de Noorse club naar zowel de landstitel als de bekerwinst.