‘United signaleert alternatief voor Van de Beek voor 35 miljoen in Duitsland’

De naam van Donny van de Beek wordt de afgelopen tijd concreet in verband gebracht met Manchester United. De Telegraaf wist afgelopen weekeinde te melden dat the Red Devils zich officieel bij Ajax gemeld hebben voor de 23-jarige middenvelder. RMC Sports meldt echter dat Manchester United met Corentin Tolisso ook een andere middenvelder hoog op het verlanglijstje heeft staan.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de wegen van Tolisso en Bayern München komende zomer gaan scheiden. De 25-jarige middenvelder werd door der Rekordmeister in de zomer van 2017 voor een bedrag van 41,5 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon, waarmee hij op dat moment de duurste aankoop in de clubgeschiedenis werd. De 21-voudig Frans international slaagde er voorlopig echter nog niet in om een vaste basisplaats te veroveren in het elftal van Bayern, al had dat mede te maken met blessureleed.

Vorig seizoen liep Tolisso een gescheurde kruisband op, waardoor hij maandenlang aan de kant stond. Momenteel is de middenvelder uit de roulatie met een enkelblessure. In de afgelopen drie seizoenen speelde Tolisso 68 wedstrijden voor Bayern, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 12 assists. Tolisso heeft nu naar verluidt zijn zinnen gezet op een vertrek bij de koploper van de Bundesliga, waar zijn contract nog loopt tot medio 2022.

Naast Manchester United zouden ook Internazionale en een aantal andere clubs belangstelling hebben voor Tolisso, voor wie Bayern 35 miljoen wenst te ontvangen. De Engelse grootmacht zou echter al contact hebben gelegd met de entourage van de middenvelder. Volgens Voetbal International zou Manchester United tegelijkertijd een bod van veertig miljoen voorbereiden op Van de Beek. De Oranje-international kan tevens rekenen op belangstelling van Real Madrid, met wie alles al uitonderhandeld zou zijn. De Koninklijke twijfelt echter of de afgesproken 50 miljoen (wat door bonussen kan oplopen tot 55 miljoen) nu op tafel gelegd moet worden.