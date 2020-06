Peter Bosz kan op 4 juli eeuwige roem vergaren in Berlijn

Bayer Leverkusen heeft zich dinsdagavond zonder problemen geplaatst voor de finale van de DFB Pokal. Het elftal van trainer Peter Bosz had in een leeg Hermann-Neuberger-Stadion geen kind aan vierdedivisionist Saarbrücken: 0-3. Leverkusen staat zodoende op 4 juli in het Olympisch Stadion in Berlijn tegenover de winnaar van het duel van morgenavond tussen Bayern München en Eintracht Frankfurt. Leverkusen won het Duitse bekertoernooi slechts één keer in de historie, in 1993. De drie overige bekerfinales gingen verloren.

Bosz voerde vijf wijzigingen door ten opzichte van het competitieduel van afgelopen zaterdag met Bayern München (2-4 nederlaag): Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger, Leon Bailey, Karim Bellarabi en Nadiem Amiri maakten in de basiself plaats voor Mitchell Weiser, Wendell, Kerem Demirbay, Florian Wirtz en Paulinho. Kai Havertz en Daley Sinkgraven ontbraken vanwege blessureleed nog altijd bij Leverkusen, maar dat deerde die Werkself niet tegen Saarbrücken, dat op 7 maart voor het laatst een officiële wedstrijd speelde en overduidelijk spelritme miste.

Het team van Bosz domineerde de wedstrijd als verwacht van het eerste fluitsignaal en had uiteindelijk slechts elf minuten nodig om een opening te vinden in de verdediging van Saarbrücken. Uitblinker Demirbay stak Moussa Diaby met een schitterende pass weg achter de laatste lijn van de thuisploeg, waarna de Franse aanvaller overtuigend raak volleerde: 0-1. Demirbay was acht minuten later ook betrokken bij de 0-2: een scherpe voorzet van de middenvelder zorgde voor verwarring in de zestien van Saarbrücken, waarna Lucas Alario de bal met veel overtuiging tegen de touwen schoot.

Leverkusen bleef geconcentreerd voetballen en was op slag van rust via Paulinho nog dicht bij een derde treffer. Hij schoof de bal oog in oog met doelman Daniel Batz echter rakelings naast. Bosz wisselde Edmond Tapsoba en Wirtz in de rust en bracht in de loop van de tweede helft meer verse krachten binnen de lijnen. Bellarabi was één van de invallers en hij zorgde rond het uur voor de definitieve beslissing in de wedstrijd. Na opnieuw uitstekend voorbereidend werk van Demirbay schoot de rechtsbuiten vanbinnen het strafschopgebied hoog raak: 0-3. Het bezoek werd daarna iets slordiger. Leverkusen kwam niet meer in de problemen, maar moest tien minuten voor tijd nog wel een tegenvaller incasseren: Bellarabi viel geblesseerd uit toen Bosz al door zijn wissels heen was, waardoor de wedstrijd met tien man beëindigd moest worden.