AZ troefde Manchester City af: ‘Twee procent kans dat je daar doorbreekt’

AZ-talent Richonell Margaret heeft in de zomer van 2019 een overstap naar Manchester City geweigerd. De talentvolle spits speelde in de jeugd van Vitesse, maar vertrok daar nadat beide partijen niet tot een akkoord kwamen over een driejarig contract. Margaret, voormalig jeugdspeler van Ajax, verkoos uiteindelijk een contract bij AZ boven een overstap naar de Premier League-club.

Lenny Macnack, vader van Margaret en tevens oud-voetballer van onder meer Telstar en FC Volendam, laat in gesprek met het clubkanaal van AZ weten waarom een overstap naar Engeland geen doorgang vond. “Een grote club met heel veel contractspelers”, zegt Macnack over Manchester City, dat het negentienjarige talent wilde verhuren. “De kans dat je daar doorbreekt is misschien twee of drie procent. Dus dat is heel weinig.” City was overigens niet de enige club met belangstelling, want volgens het regionale dagblad meldden ook Fortuna Sittard en Anderlecht zich voor Margaret, die uiteindelijk voor AZ koos.

Margaret maakte bij Vitesse zijn debuut in het eerste elftal en speelde vier wedstrijden in de Eredivisie. De club uit Arnhem zag hem als een groot talent en wilde dan ook graag met hem door, maar de contractonderhandelingen liepen echter stuk, doordat partijen op details niet tot een akkoord konden komen. “AZ is een warme club met een goede opleiding”, zei de aanvaller bij zijn presentatie in Alkmaar. “Veel jongens breken hier door. Daarnaast woon ik in Heerhugowaard, dus het is lekker in de buurt. Ik ben een sterkte spits met snelheid. In combinatie met mijn techniek en scorend vermogen wil ik dit seizoen vlammen bij Jong AZ.” In het afgebroken seizoen kwam hij tot vier doepunten in zeventien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.