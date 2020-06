Elia slaat nieuwe weg in: ‘Ik wil niet dat ze een wurgcontract bij mij tekenen’

Eljero Elia is naast voetballer ook ondernemer. De aanvaller van Istanbul Basaksehir is deels eigenaar van Balr, 433 en Wannahaves en runt vandaag dag dag met Priceless, lid van de rapgroep SFB, muzieklabel The Culture. In gesprek met VICE Sports vertelt de dertigvoudig Oranje-international dat hij zich vooral richt op jonge, opkomende artiesten.

"We willen de jeugd, de mensen die het minder hebben, de kans geven om muziek te kunnen maken en gehoord te worden. Samen groeien en ontwikkelen door muziek te maken", aldus Elia, die bijvoorbeeld Dizo, een 21-jarige kapper uit Nijmegen, en Young Koach, een 20-jarige jeugdtrainer van PEC Zwolle bij zijn label heeft zitten. "Ik weet dat deze jongens niet onderdoen voor bepaalde jongens die hebben getekend bij grote labels. Wij moeten gewoon bouwen. Waar andere labels al jaren een voorsprong hebben, daar stromen wij nu in."

Elia heeft een deal met Sony, dat het eerste jaar de muziek distribueert. "Ik kon het ook zelf doen, maar vond de begeleiding het eerste jaar toch wel belangrijk. Ook voor mijn eigen ontwikkeling in de muziek. Zo kan ik langzaam instromen en dan precies weten wat ik doe." De aanvaller is al bezig met het releasen en promoten van nummers. "Als je veel uitbrengt, popt er vanzelf wel een nummer bovenuit. Als je dan een groot bereik hebt, gaat het vanzelf lopen."

Elia is ambitieus met zijn onderneming, maar benadrukt dat het vooral zijn passie is. "Ik hoef er zelf niet speciaal groot mee te worden. Ik wil ook niet dat die artiesten een wurgcontract bij mij tekenen. Ik wil dat ze in de toekomst misschien genoeg geld verdienen om ook hun ouders te onderhouden, of andere mensen te kunnen helpen die dicht bij hun staan."

Naast ondernemen wil Elia ook nog blijven voetballen. De 33-jarige aanvaller is transfervrij als zijn contract in Istanbul eind juni afloopt. "Er zijn wel wat gesprekken met clubs, er is interesse getoond", zegt de routinier. Een terugkeer naar Feyenoord ligt niet in de lijn der verwachting. Sjaak Troost, vorig jaar technisch directeur van Feyenoord, gaf in de media aan dat men geen behoefte had aan Elia. "Hoe hij dat zei, schoot bij mij in het verkeerde keelgat. Na achttien jaar werden we kampioen met Feyenoord, daar had ik een groot aandeel in, en dan word je zo behandeld. Nee man, dat is niet netjes."