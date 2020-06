Ajax deelt nieuw contract uit: ‘Dat heeft hij verdiend, wij zijn erg tevreden’

Ajax heeft het contract van Mitchell van der Gaag opengebroken en verlengd tot de zomer van 2023, zo maakt de Amsterdamse club vrijdag wereldkundig. De oud-verdediger, wiens oude verbintenis doorliep tot 2021, werd vorig jaar zomer aangesteld als hoofdtrainer van Jong Ajax. Vanwege de coronacrisis kon het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie echter niet worden afgemaakt. Het beloftenelftal stond op het moment van de stillegging op de zevende plaats.

"Ik ben blij met mijn nieuwe contract en het vertrouwen dat Ajax daarmee in mij uitspreekt, zeker in deze periode", reageert Van der Gaag op zijn nieuwe verbintenis in Amsterdam. "Helaas heb ik mijn eerste seizoen bij Ajax als gevolg van het coronavirus niet af kunnen maken. Maar ondanks dat heb ik in de ontwikkeling van de spelers en de resultaten die we boekten veel aanknopingspunten gezien voor volgend seizoen. Ik kijk ernaar uit de draad weer op te pakken met het team, en zo veel mogelijk spelers verder klaar te stomen voor het eerste elftal."

"Mitchell doet het heel erg goed, vandaar dit nieuwe en langere contract", verklaart directeur voetbal Marc Overmars de verlengde samenwerking met Van der Gaag. "Hij is talentvol en ook ervaren. Een hoofdtrainer van Jong Ajax moet oog hebben voor de verdere ontwikkeling en doorstroming van jeugdspelers richting ons eerste elftal. Maar hij is ook afhankelijk van het eerste elftal. Daarnaast wil Jong Ajax goed presteren in de Keuken Kampioen Divisie. Mitchell heeft afgelopen seizoen laten zien dat hij met al die zaken erg goed om kan gaan. Dit nieuwe contract heeft hij verdiend, wij zijn erg tevreden over hem."

Van der Gaag begon zijn trainersloopbaan in Portugal bij Marítimo Funchal, waarna Belenenses voor hem aanklopte. In Cyprus volgde nog een avontuur bij Ermis Aradippou. In Nederland was de oud-speler van onder meer PSV en FC Utrecht werkzaam voor FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda. Vorig jaar wist Ajax Van der Gaag naar Amsterdam te halen.