Duo van Benfica belandt in ziekenhuis: ‘Een laffe en walgelijke actie’

De spelersbus van Benfica is donderdagavond, na de thuiswedstrijd tegen Tondela (0-0), bekogeld door enkele individuen. De bus was na de eerste wedstrijd sinds 7 maart op weg naar het trainingscomplex toen meerdere personen met stenen gooiden. Julian Weigl en Andrija Zivkovic liepen verwondingen in het gezicht op toen de voorruit sneuvelde.

Weigl en Zivkovic werden aanvankelijk op het trainingscomplex door de medische staf onder handen genomen, maar uiteindelijk werd besloten om het tweetal toch naar het ziekenhuis te brengen. Hoewel het geen ernstig letsel betreft, moesten Weigl en Zivkovic mede uit voorzorg de nacht in het Hospital da Luz doorbrengen.

“Benfica betreurt ten zeerste het incident dat plaatsvond na afloop van de wedstrijd tegen Tondela. De club werkt nauw samen met de lokale autoriteiten en roept op de verantwoordelijken voor deze criminele daden zo snel mogelijk te identificeren.” De organisator van de Portugese competitie betreurt eveneens het incident. “Dit is een laffe en walgelijke actie. Vooral nadat het Portugese voetbal zich heeft verenigd om een activiteit, die miljoenen mensen doet opleven, nieuw leven in te blazen.”

“Het is absoluut onaanvaardbaar dat dit soort incidenten in de samenleving blijven plaatsvinden, wat duidelijk maakt dat de daders geen voetbalfans zijn. Het zijn criminelen die zonder twijfel zullen worden geïdentificeerd en bestraft door de autoriteiten.” Benfica wist voor de derde competitiewedstrijd op rij niet verder te komen dan een remise. De regerend kampioen staat nu in punten gelijk met FC Porto, dat woensdag de Liga NOS hervatte met een verrassende 2-1 nederlaag op bezoek bij Famalicão.