De Graafschap haalt verdediger met Europese ervaring op bij Vitesse

Julian Lelieveld vervolgt zijn loopbaan bij De Graafschap, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie donderdag via de officiële kanalen. De rechtsback besloot zijn aflopende contract bij Vitesse niet te verlengen, waarna De Superboeren in actie kwamen. Lelieveld tekent een tweejarig contract in Doetinchem. De Graafschap heeft tevens de eenzijdige optie om er een derde jaar aan vast te plakken. Eerder werden Elmo Lieftink en Joey Konings al aan de selectie toegevoegd.

"Met de komst van Julian hebben wij het vertrek van Leeroy Owusu naar Willem II prima opgevangen", jubelt manager voetbalzaken Peter Hofstede in een eerste reactie op de clubsite. "Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al een flink aantal speelminuten in zowel de eerste- als de eredivisie op zijn naam staan. Tevens is hij een voormalig jeugdinternational en heeft hij minuten gemaakt in de Europa League. Hij past goed in de plannen zoals wij die voor ogen hebben."

"Een mooie stap, ik ben er blij mee. Ik ben enthousiast geraakt tijdens de gesprekken die ik had met Mike Snoei (hoofdtrainer De Graafschap, red.) en Peter Hofstede", zo verklaart Lelieveld zijn keuze om een stapje terug te doen naar de Keuken Kampioen Divisie. "De Graafschap heeft ambitie en daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Er zit veel kwaliteit in de selectie. Ik kijk weer uit naar het spelen voor een prijs."

De 22-jarige vleugelverdediger doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en kwam uiteindelijk tot 29 wedstrijden in de hoofdmacht. Zijn debuut was in 2015, in het duel met Southampton in de derde voorronde van de Europa League. Hij verving destijds Kevin Diks in de slotfase. Een definitieve doorbraak bleef echter uit voor Lelieveld, die in het seizoen 2018/19 werd uitgeleend aan Go Ahead Eagles. Hij werd toen prompt uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Deventer.

