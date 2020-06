Sinkgraven ziet nieuw contract worden uitgedeeld aan grootste concurrent

Wendell blijft langer aan Bayer Leverkusen verbonden, zo maakt de Duitse club woensdag wereldkundig. De 26-jarige linksback speelt met het nieuwe akkoord sowieso tot medio 2022 in het shirt van die Werkself. De oude verbintenis van Wendell, de grootste concurrent van Daley Sinkgraven voor de linksbackpositie, liep door tot volgend jaar zomer.

De Braziliaanse vleugelverdediger, door Leverkusen in 2014 overgenomen van Gremio, is zeer gelukkig met zijn nieuwe contract in de BayArena. "Ik herinner nog dat ik naar deze club ging en ik sprak met Zé Roberto (voormalig speler van Leverkusen, red.). Hij vertelde me dat Bayer Leverkusen een club was waar ik erg gelukkig zou kunnen worden en hij heeft echt niets teveel gezegd", reageert Wendell op de clubsite. "Ik heb me hier altijd heel prettig gevoeld, deze club is echt mijn familie geworden. En ik weet ook zeker dat we met onze sterke ploeg nog veel mooie dingen kunnen bereiken."

Ook technisch directeur Simon Rolfes is zeer tevreden over het langer aanblijven van Wendell in Leverkusen. "Hij is als vleugelverdediger van zeer grote waarde voor deze club en hij heeft daarnaast een hechte band opgebouwd met dit elftal en deze club", benadrukt de bestuurder, die zelf enige jaren uitkwam voor de nummer vijf in de Bundesliga. "Op sportief vlak en als iemand die voor verbinding zorgt zijn we uitermate gelukkig met de aanwezigheid van Wendell."

Wendell kwam in de afgelopen 6 jaar tot 212 officiële wedstrijden voor Leverkusen. Sinds de komst van Sinkgraven vorig jaar zomer wordt de linksback echter steeds vaker op de bank gehouden door trainer Peter Bosz. De voormalig Ajacied miste vorige week dinsdag echter het thuisduel met VfL Wolfsburg (1-4 nederlaag) wegens een lichte blessure, waardoor Wendell weer eens aan de aftrap mocht verschijnen.