Twitter lacht om nieuwe foto‘s van ‘quarantainekilo‘s’ bij Harry Kane

Harry Kane is naar eigen zeggen fit, maar daar zetten gebruikers van sociale media vraagtekens bij. Afgelopen week hervatte Tottenham Hotspur de groepstrainingen en daar was ook de aanvaller bij aanwezig. Op foto's van de trainingen lijkt het erop dat Kane wat 'quarantainekilo's' heeft verzameld, zo concluderen twitteraars.

Kane liep op nieuwjaarsdag een hamstringblessure op tijdens de uitwedstrijd tegen Southampton (1-1) en speelde sindsdien geen enkele wedstrijd meer. Op de website van Tottenham Hotspur zegt Kane dat hij weer speelklaar is. Hij ziet ernaar uit om samen met Steven Bergwijn en Gedson Fernandes op het veld te staan: vanwege zijn blessure speelde hij nog niet samen met de winteraanwinsten. "We trainen pas net samen. Ik heb door mijn blessure nog niet echt een connectie met Gedson en Stevie op het veld, maar ik heb ze natuurlijk wel zien spelen. Ik kan niet wachten om weer te beginnen."

"Het heeft lang genoeg geduurd", zegt Kane zijn eigen absentie. "Zeker omdat we topspelers hebben gehaald; daar wil je gewoon mee samenspelen. Ik zie ernaar uit. De ploeg ziet er goed uit. Iedereen is volledig fit en klaar om te beginnen. Dat is wanneer we op ons sterkst zijn: als we een volledige, fitte selectie hebben." De Premier League wordt op woensdag 17 juni hervat; voor Tottenham Hotspur staan nog negen wedstrijden op het programma. De Londenaren staan op de achtste plaats in de competitie.

Get fit ffs, Harry pic.twitter.com/crf8pqVY6X — Sir Jose Mourinho ?? (@MourinhoTheGOAT) May 28, 2020

Gebruikers van sociale media vragen zich echter af in hoeverre Kane zelf fit is. Op Twitter wordt gegrapt over zijn gewicht na de lockdown in Engeland. Twee jaar geleden was zijn gewicht ook al onderwerp van gesprek, toen de Engelse voetbalbond (FA) voorafgaand aan het WK 2018 doorgaf aan de FIFA dat Kane 96 kilo woog. Dat was echter een administratieve fout. "Ik hoorde van de jongens dat ik 96 kilo zou wegen", lachte de 1 meter 88 lange Kane toen in gesprek met Sky Sports. "Ik weet niet of het inmiddels is veranderd, maar normaal weeg ik rond de 89 of 90 kilo."

Kane is niet de enige Premier League-speler van wie het gewicht de afgelopen dagen onderwerp van gesprek is op Twitter. Andere gebruikers trekken de conclusie dat Kevin De Bruyne van Manchester City eveneens is aangekomen. Op een enkele foto lijkt de smaakmaker van Manchester City inderdaad zwaarder dan hij was, maar dat kan ook het gevolg zijn van een ongelukkig camerastandpunt; op andere foto's oogt hij fitter.