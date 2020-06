‘Kroonprins’ ziet Ajax ‘met attractief voetbal’ als lichtend voorbeeld

Julian Nagelsmann wordt door velen gezien als de kroonprins van het Duitse trainersgilde. De 32-jarige oefenmeester van RB Leipzig begon in 2013 als hoofdtrainer van TSG Hoffenheim en heeft in de loop der jaren indruk gemaakt met het spel van zijn teams. De Duitser hoopt buiten de nationale competitie ook in Europees verband hoge ogen te gooien.

Tot het stilleggen van het profvoetbal vanwege het coronavirus had Nagelsmann een sterk debuutseizoen met RB Leipzig, zoals in de Champions League. "De eerste keer de groepsfase doorstaan is voor de club natuurlijk fantastisch, ook al zaten we niet in een poule met de allergrootste namen (Benfica, Lyon, Zenit, red.). Daarna finalist Tottenham Hotspur uitgeschakeld", zegt Nagelsmann, geciteerd door De Telegraaf.

Selling Werner like Bayern losing Lewandowski - Nagelsmann

"Als we bij de loting voor de kwartfinales wat geluk hebben, wie weet wat er dan mogelijk is. Ajax heeft vorig seizoen laten zien wat er mogelijk is als je als club in een flow komt. Met attractief voetbal hebben ze tegen clubs zoals Real Madrid en Juventus heel veel kansen gecreëerd", doelt de coach op het seizoen 2018/19, waarin Ajax de halve finale van de Champions League haalde.

"Ik heb Alfred Schreuder (destijds assistent-trainer Ajax en daarvoor werkzaam onder Nagelsmann bij Hoffenheim, red.) nog een felicitatie gestuurd", memoreert Nagelsmann. De jonge trainer is blij dat hij complimenten krijgt vanwege het spel van zijn teams, maar gaat vergelijkingen met Josep Guardiola en Jürgen Klopp voorlopig uit de weg. "Het is altijd prettig als mensen aardige dingen over je zeggen. Maar feit is dat ik pas aan het begin van mijn carrière als hoofdtrainer sta."