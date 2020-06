Barazite onthult aanvaring met Ranieri: ‘Toen begon het treiteren’

Voor Nacer Barazite lag een mooie toekomst in het verschiet toen hij op jonge leeftijd overstapte van NEC naar Arsenal. Hij slaagde niet in Engeland, maar maakte later wel indruk bij Austria Wien. De voormalig jeugdinternational verdiende een transfer naar AS Monaco, waar hij te maken kreeg Claudio Ranieri. Een aanvaring met de Italiaanse trainer is volgens Barazite bepalend geweest voor het verloop van zijn carrière.

Barazite speelde nauwelijks onder Ranieri in de Ligue 2. Hij moest vaak samen met Emir Bajrami plaatsnemen op de tribune. Laatstgenoemde werd gehuurd van FC Twente en sprak Nederlands. “We stonden eens op de training met elkaar te praten. Het team had slechte resultaten geboekt en Ranieri begon in het Italiaans boos naar ons te grommen”, vertelt Barazite in gesprek met VICE. “We konden volgens hem maar beter oprotten naar huis. Ik ben maar krachttraining gaan doen in de gym. Daar begon hij weer te schelden. Ik moest eigenlijk alleen glimlachen van verbazing. Uiteindelijk heb ik mijn spullen gepakt en ben ik naar huis gegaan.”

De volgende dag werd Barazite door Ranieri begroet op de training alsof er niets gebeurd was. “Vanaf dat moment begon het treiteren. Zo moest ik mee naar een uitwedstrijd met het tweede elftal, waarvoor ik negen uur in de bus moest zitten. We verloren die wedstrijd ook nog met 5-0”, aldus Barazite, die wel een vermoeden heeft hoe het komt dat Ranieri het op hem had gemunt. “Achteraf denk ik dat Ranieri dacht dat Bajrami en ik aan het stoken waren. Bij Inter zaten er eerder al spelers over hem te roddelen, en dat wilde hij dit keer voorkomen.”

Barazite heeft het vermoeden dat bij Leicester City hetzelfde is gebeurd met Ranieri. “Waarom zou hij daar anders zo kort na het kampioenschap weer weg moeten?”, aldus de aanvaller die tegenwoordig het shirt draagt van Buriram United. “Kort na die aanvaring raakte ik geblesseerd en heb ik bijna twee jaar gesukkeld door een springersknie. Toen ik terugkwam van die blessure, had er een revolutie plaatsgevonden in Monaco: we waren terug op het hoogste niveau en er liepen jongens rond als Radamel Falcao, James Rodriguez en Anthony Martial.”

Tussen de grote namen deed Barazite het goed op de training. Naar eigen zeggen trainde hij ‘fantastisch’. “Falcao was gek op mij. Ik speelde vaak achter hem op de training en stak hem iedere keer weg. ‘s Ochtends was hij altijd al blij om me te zien. “Barazite, Barazite, Barazite!”, riep hij dan vrolijk. Toch weigerde Ranieri om me te laten spelen. Op een gegeven moment kwam zijn assistent, Paulo Benetti, zich zelfs verontschuldigen: “Je bent zo goed bezig dat hij eigenlijk niet om je heen kan. Maar hij vindt dat hij het niet kan maken tegenover de rest van het team.” Als ik in die periode mee had kunnen groeien, ben ik ervan overtuigd dat mijn carrière heel anders had kunnen lopen.”