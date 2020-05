VZ QUIZ | Wie was deze blondine in de achttiende minuut van de CL-finale?

Het is vandaag, 1 juni 2020, exact een jaar geleden dat Tottenham Hotspur en Liverpool om de Champions League-trofee streden. Weet jij nog alles over de eindstrijd tussen de twee Engelse clubs op Spaanse bodem? Test je kennis dan in deze quiz!