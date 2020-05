‘Ik ken Ziyech, hij moet wel gewoon zijn oefeningen doen in de gym’

Hakim Ziyech maakt deze zomer de overstap van Ajax naar Chelsea. Anwar El Ghazi, met Aston Villa al actief in de Premier League, waarschuwt de aanvallende middenvelder annex buitenspeler van de Amsterdammers alvast dat hij zich fysiek moet voorbereiden voor de duels in Engeland. El Ghazi denkt dat meer trainen in de gym Ziyech goed zal doen.

El Ghazi liet eerder in een videoboodschap al als grap weten dat Ziyech meer in de gym aan het werk moest, een advies dat volgens Hans Kraay junior, Jan Joost van Gangelen en Vincent Schildkamp overigens als 'dom' werd bestempeld. El Ghazi blijft echter bij zijn mening. "Ziyech heeft zijn kwaliteiten, hij heeft het niet van zijn fysiek gesteldheid", stelt El Ghazi in gesprek met Bureau Sport.

"Waarom is hij zo goed? Omdat hij zo behendig is, omdat hij goed kan bewegen, omdat hij zo dun is. Maar de gym betekent niet naar de Fit For Free gaan of BasicFit en alleen maar krachtpatsers zien. Je moet aan je core denken, buikspieren doen, optrekken... Daar word je geen bodybuilder van. De gym betekent niet alleen pompen en pompen. Ik ken Ziyech en hij moet wel gewoon zijn oefeningen doen in de gym. Je moet aan je spieren denken."

El Ghazi heeft wel het vertrouwen dat Ziyech het goed gaat doen bij Chelsea. "Ik denk het wel. Hij heeft een goed team uitgekozen. Frank Lampard (manager, red.) heb ik meegemaakt bij Derby County (als coach van de tegenpartij, red.). Zijn manier van spelen gaat Ziyech zeker bevallen. Hij gaat het gewoon goed doen daar, honderd procent."