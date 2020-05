PSG strikt Icardi definitief met topbedrag én bijzondere clausule

Mauro Icardi is definitief speler van Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht huurde de 27-jarige spits sinds afgelopen zomer van Internazionale en beide clubs hebben nu een akkoord bereikt inzake een overstap. Volgens diverse Italiaanse en Franse media gaat het om een transferbedrag van circa vijftig miljoen euro, plus vijf tot acht miljoen euro aan bonussen. Icardi heeft tot medio 2024 getekend in Parijs.

PSG en Inter kwamen vorig jaar zomer een huur met optie tot koop overeen van ongeveer zeventig miljoen euro. De Franse grootmacht vond dit bedrag vanwege de coronacrisis te gortig en heeft onderhandeld dat men nu een iets lagere som naar Inter overmaakt. De Argentijnse aanvaller, die zes seizoenen actief was bij i Nerazzurri, lag nog tot medio 2022 vast in Milaan.

Thiago Silva en Mauro Icardi blijven in vorm met dank aan zoontjes

Icardi was jarenlang een doelpuntenmachine voor Inter, maar in het laatste seizoen verslechterde de relatie tussen club en speler rap. Men steggelde over een contractverlenging, terwijl Icardi ook de aanvoerdersband werd afgenomen. PSG bood uitkomst door de spits te huren. Icardi was afgelopen seizoen goed voor 20 doelpunten en 4 assists in 31 officiële wedstrijden, waardoor les Parisiens hebben besloten definitief in zee te gaan met de achtvoudig international.

Volgens diverse media, waaronder Sky Italia en Goal, is er een 'anti-Italië'-clausule opgenomen in de overeenkomst. Volgens de berichtgeving moet PSG vijftien miljoen extra betalen aan Inter als Icardi in de komende twaalf maanden doorverkocht wordt aan een club uit de Serie A. Deze clausule zou zijn afgesproken vanwege de vermeende interesse van Juventus en Napoli in Icardi.