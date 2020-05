Recorddebutant Bogarde (18) verklaart wissel in appje aan zijn ex-trainer

Melayro Bogarde werd zaterdagmiddag met zijn achttien jaar en twee dagen de jongste Nederlandse debutant in de Bundesliga ooit. De verdediger van TSG Hoffenheim kreeg van trainer Alfred Schreuder een basisplaats in de gewonnen wedstrijd bij 1. FSV Mainz 05 (0-1). Bogarde pakte na twaalf minuten al een gele kaart na een grove overtreding en werd in de rust gewisseld, omdat Schreuder vreesde voor een tweede gele kaart van zijn rechtsback.

Dat verklaarde Bogarde na afloop zelf aan Peter van der Veen, zijn bondscoach bij Oranje Onder-17. "Ik sprak hem net even via app: hij zei ook dat de trainer hem wisselde omdat hij bang was voor een rode kaart", zo zei Van der Veen in de tv-uitzending op FOX Sports. "Ik denk dat hij honderd appjes heeft moeten beantwoorden, ik vond het mooi dat hij wat terugstuurde."

Van der Veen won met Bogarde in de gelederen vorig jaar het EK Onder-17 en kent de verdediger daarom goed. "Zoals je ziet is hij in ieder geval fysiek goed in orde. Hij is lang, dus ook bij spelhervattingen voor en tegen belangrijk. Hij is ontzettend goed aan de bal, ik zie hem moeiteloos meedoen, dat herken ik wel van hem. Hij heeft een goede snelheid, een speler voor de toekomst."

Bogarde speelde zaterdag tegen Mainz als rechtsback, maar is van origine een centrumverdediger. "Deze jongen speelt al zijn hele leven achterin", zo antwoordt Van der Veen op de vraag of Bogarde een 'omgeturnde aanvaller' is. "Je ziet aan die overtreding van hem nog wel een beetje de jeugdigheid. Maar hij staat zijn mannetje in de duels, hij is wel een bravouremannetje. Ik houd daar wel van."

Kenneth Perez reageert in de studio van FOX Sports op de uitlatingen van Van der Veen, die de analist enigszins nuanceert. "De grap is: als een trainer ernaar gevraagd wordt, dan wordt alleen maar genoemd dat een speler in álles geweldig is", zegt Perez. "Dat is natuurlijk ook niet helemaal het geval. Maar hij is nog maar achttien jaar oud, dus het is ook heel erg de potentie wat je moet beoordelen van zo'n speler. Peter van der Veen zei dat Bogarde heel goed is aan de bal, maar dat is vandaag niet echt naar voren gekomen. Maar het zijn natuurlijk ook de zenuwen, de bal springt een beetje van de voet, hij is achttien jaar en twee dagen, mag het?"