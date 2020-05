Barcelona gewaarschuwd: ‘Het zegt wat dat Juventus en City hem willen’

Nélson Semedo wordt genoemd als een van de spelers die Barcelona deze zomer zou kunnen verlaten en de Catalanen denken er naar verluidt onder meer over na om hem aan te bieden aan Internazionale als onderdeel van de deal die Lautaro Martínez naar het Camp Nou moet brengen. Hélder Cristóvao kent Semedo nog uit de jeugdopleiding van Benfica en hij is juist van mening dat Barcelona de rechtsback wel aan boord moet houden.

“Het zou een vergissing zijn om Semedo te laten vertrekken. Ik weet dat er weinig spelers zijn die Barcelona dertig of veertig miljoen euro kunnen opleveren, maar hij is een topspeler. Er wordt gesproken over aanbiedingen van Juventus en Manchester City, dat laat zien op welk niveau hij zit”, wordt hij geciteerd door COPE Catalunya.

Frenkie de Jong weer in training: 'Geniet vooral van de rondo's'

Cristóvao was de jeugdtrainer die Semedo van een rechtsbuiten omvormde tot vleugelverdediger: “Hij is een enorm betrouwbare speler en hij voelt zich steeds meer op zijn gemak in Barcelona. Sergi Roberto is geen specifieke flankspeler en er zijn wedstrijden waarin er een beroep móet worden gedaan op Semedo.”

Cristóvao dringt er dan ook bij Semedo op aan om geen transfer te maken: “Hij moet wat meer karakter opbouwen en het respect van de club winnen, maar ik zou er vertrouwen in hebben dat dat goed komt. Als ik de mogelijkheid zou hebben, zou ik hem adviseren om bij Barcelona te blijven, omdat het de beste club van de wereld is.”