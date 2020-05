New York Times: UEFA neemt rigoureus besluit over finale Champions League

De finale van de Champions League wordt verplaatst naar een andere speelstad, zo meldt The New York Times vrijdag. De eindstrijd zou eigenlijk in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul worden gespeeld, maar de UEFA zoekt op dit moment naar een nieuwe locatie. Eerder meldde Cadena COPE dat men het in Turkije niet ziet zitten om een finale achter gesloten deuren af te werken, na alle investeringen die zijn gedaan.

De Amerikaanse krant baseert zich op een anonieme bron rond de UEFA. Volgens de berichtgeving heeft de voetbalbond volgende week een onderhoud met officials uit Istanbul om het besluit te formaliseren. Er zijn 'een paar' kandidaat-speelsteden om de organisatie over te nemen. Cadena COPE noemde eerder Lissabon als potentiële speelstad, maar de hoofdstad van Portugal is dus niet de enige optie.

Op 17 juni neemt het uitvoerend comité van de UEFA een besluit over het uitspelen van de Champions League en de Europa League. De bond heeft de intentie om beide toernooien uit te spelen; een herstart in augustus lijkt het meest realistisch. Gdansk is aangewezen als speelstad voor de finale van de Europa League. Duidelijk is dat beide finales afgewerkt zullen worden in lege stadions en dat de betrokken voetballers regelmatig getest zullen worden op het coronavirus.

The New York Times sluit niet uit dat Istanbul in de komende jaren alsnog wordt aangewezen als speelstad voor de Champions League-finale. Een woordvoerder van de UEFA wil slechts kwijt dat een 'werkgroep is opgesteld met vertegenwoordigers van de competities en de clubs, om opties te onderzoeken die het mogelijk maken om het huidige seizoen te voltooien'. De zegsman voegt eraan toe dat meerdere opties worden doorgenomen en er nog geen beslissingen zijn gevallen.