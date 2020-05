Hervatting Premier League stuk dichterbij na nieuw unaniem akkoord

Het zogeheten ‘Project Restart’ gaat de tweede fase in, zo heeft de Premier League woensdag middels een statement naar buiten gebracht. Alle clubs op het hoogste niveau zijn tot een akkoord gekomen om contact tijdens trainingen weer toe te staan. Het is een volgende stap richting de hervatting van het seizoen 2019/20, zo klinkt het. De Engelse voetbalbond hoopt dat er medio juni weer kan worden gespeeld.

De clubs in de Premier League mogen vanaf heden weer in groepen trainen en tijdens de oefensessies zijn tackles toegestaan. Het is echter wel van het uiterste belang dat onderling contact tijdens een training tot een minimum wordt beperkt, zo wordt in de verklaring benadrukt. De veiligheid en gezondheid van alle spelers en stafleden staat in alle gevallen voorop. Bij de besluitvorming waren ook de spelersvakbonden en de Britse overheid betrokken.

Alle strenge maatregelen rondom de coronacrisis blijven van kracht, wat betekent dat alle spelers in de Premier League tweemaal per week zullen worden getest op het coronavirus. In de eerste fase van de tests kwamen in totaal acht besmettingsgevallen naar voren bij onder meer Watford en Burnley. In de komende weken zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten worden gehouden richting de hervatting van het in maart stilgelegde seizoen. Het is de bedoeling dat er halverwege juni weer wordt gespeeld, maar een exacte datum kan nog niet worden gegeven. De clubs willen liever een week later beginnen. Een definitief besluit wordt naar verwachting binnen 24 uur genomen, tijdens een zeer belangrijke vergadering van de Premier League.

De Premier League gaf vorige week al groen licht voor het hervatten van de trainingen in groepen van vijf. Er staan nog negen speelronden en twee inhaalwedstrijden op het programma. Watford-aanvoerder Troy Deeney uitte vorig week al zijn zorgen over het opstarten van de trainen, nu de coronacrisis nog lang niet lijkt te zijn verdwenen. N’Golo Kanté, die bang is om zijn gezin te besmetten, heeft van Chelsea toestemming gekregen om de trainingen voorlopig over te slaan. De middenvelder mag zelf bepalen wanneer hij terugkeert bij the Blues.