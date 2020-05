Racing Genk blundert met aankondiging transfer Ianis Hagi

Racing Genk heeft dinsdagavond geblunderd met een bericht op de clubwebsite. De Belgische club kondigde namelijk het vertrek van Ianis Hagi aan, maar een deal over zijn vertrek is niet gesloten. Het clubkanaal meldde dat de Roemeense middenvelder verkast naar Rangers FC. Niet lang daarna werd het bericht verwijderd en maakte Genk bekend dat het om een fout ging.

Hagi maakte in de zomer van vorig jaar voor een bedrag van vier miljoen euro de overstap van FC Viitorul naar Genk. De verwachtingen bleken te hoog, want de zoon van de Roemeense voetballegende Gheorghe Hagi vervulde slechts een bijrol in het team van trainer Hannes Wolf. In januari werd hij verhuurd aan Rangers FC en de club uit Glasgow wist een optie tot koop te bedingen bij de onderhandelingen.

Genk confirm Ianis Hagi has joined Rangers.



"We wish Ianis all the success in his further career" pic.twitter.com/wxLNpFolNy — Ibrox Loyal (@_IbroxLoyal) May 26, 2020

In het Ibrox Stadium heeft Hagi in korte tijd zijn draai gevonden. Voordat de Schotse competitie werd stilgelegd kwam hij tot drie goals en twee assists in twaalf wedstrijden. Manager Steven Gerrard wil de 21-jarige Roemeen dan ook graag definitief in huis halen. Een definitief akkoord tussen de betrokken partijen is nog niet bereikt, maar volgens Het Nieuwsblad gaan de gesprekken de goede kant op. Volgens Schotse media betaalt Rangers omgerekend 3,4 miljoen euro, een bedrag dat in drie termijnen overgemaakt wordt.