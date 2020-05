Depay heeft boodschap voor moslims; Andy v/d Meijde treitert partner wéér

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Voor moslims eindigt dit weekeind de ramadan. Memphis Depay wenste zijn islamitische volgers op Instagram een zalig Suikerfeest toe. Ook Rajiv van La Parra luidde het einde van de ramadan in.





David Neres hield onlangs een fotoshoot met vriendin Kira Winona. De aanvaller van Ajax deelde zaterdag een preview.





Anouk Hoogendijk is inmiddes ruim achttien weken zwanger, maar de oud-voetbalster had zaterdag nog genoeg puf voor een rondje van zes kilometer.





Liverpool-verdediger Joe Gomez vierde zaterdag zijn 23ste verjaardag. Georginio Wijnaldum zette hem op Instagram in het zonnetje.





Cristiano Ronaldo nam zaterdag een frisse duik met het hele gezin. Ook Bruno Fernandes genoot van de tijd met zijn dochter.





Douglas Costa verraste Instagram zaterdag met zijn nieuwe coupe.





Andy van der Meijde vond het zaterdag weer eens de hoogste tijd om zijn partner Melisa Schaufeli te plagen.





In de vorige VZ Social zagen we hoe Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez zich vermaakten met een potje padel. Ook Iker Casillas blijkt een groot fan van het spel, dat een mix is van tennis en squash.





Benjamin Mendy werkte zaterdag aan zijn biljartskills.





Heracles Almelo-middenvelder Mohammed Osman en Atlético Madrid-doelman Jan Oblak genoten buiten van het prachtige weer.